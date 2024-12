Natale "diffuso" sì, ma deserto. E viale Marconi è il simbolo di qualcosa che non ha funzionato

Sarà un Natale diffuso. S’era detto. L’operazione è riuscita. Ma il paziente è morto, dice qualche osservatore ridendo. Perché la piazza è deserta e bisogna ringraziare il prefetto perché illumina il salone Metaurense con i suoi bellissimi soffitti a cassettoni. Tutte le casette che prima ornavano la piazza, sono state state diffuse tra le vie e le piazzette del centro, ma alle 20 sono tutte chiuse e sbarrate. Ma forse il luogo simbolo di una operazione che non ha funzionato è il parco giochi di viale Marconi, dove oltre ad una piccola giostra, c’è anche la pista del ghiaccio. "C’è gente, arrivano bambini?". Chiediamo. La risposta del bigliettaio è stata questa: "Speriamo".

"Diciamo che questo Natale diffuso andava organizzato diversamente – dice Davide Ippaso di Confesercenti –, perché occorreva dividere il centro per aree tematiche attrattive. Ma questo non è stato fatto. Il Natale del prossimo anno bisognerà programmarlo già a febbraio del prossimo anno e occorrerà anche investirci un po’ più di soldi. Bisogna anche aggiungere, in un contesto generale non favorevole – continua Ippaso – che la gente ha meno soldi in tasca anche per l’inflazione che ha corroso gli stipendi. Poi bisogna anche aggiungere un altro fattore: molti hanno gli armadi pieni ed ormai aspettano una decina di giorni perché poi partono i saldi per acquistare capi di abbigliamento, quando paghi uno e prendi due. Ma c’è una eccezione in questo Natale..."

E sarebbe? "Che la gente non ha lesinato per quello che riguarda il mangiare ed anche nelle bevande. Hanno speso e la qualità è stata anche alta. Perché si vedono tante persone in strada e pochi clienti dentro i negozi? Per le ragioni che si dicevano prima e cioè che i soldi hanno perso valore e la gente sta molto attenta per cui si attendono le svendite".

La fotografia che le cose non sono andate come da desiderata, arriva da un sindacalista della Polizia di Stato attraverso una riflessione fatta attraverso Facebook: "Quest’anno – scrive Pierpaolo Frega – Pesaro è mancata. E’ mancato lo spirito natalizio, è mancato l’appeal, è mancata l’anima del Natale. E’ bastato spostarsi di pochi chilometri, a Cesenatico, per vedere come dovrebbe apparire un clima festoso. Ve lo dice uno che la mattina di Natale ha lavorato e nella piazza centrale di Pesaro e nei dintorni, non c’era un bar aperto per un caffè, che alla pausa pranzo della vigilia i negozi, tranne le note catene di abbigliamento, erano mestamente chiusi. Il centro di Pesaro si è desertificato di localini e ristoranti a differenza di Fano. E’ lecito pretendere di più da chi amministra, ma bisogna anche ammettere che voglia di lavorare e investire ed uscire da un appiattimento del genere debba essere patrimonio di tutte le persone di buona volontà che vivono la loro città".

