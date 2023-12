Natale, gli auguri del prefetto. Poi la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito

Salone Metaurense della Prefettura gremito per il tradizionale scambio degli auguri tra il prefetto Emanuela Saveria Greco e le autorità della provincia. "L’anno che sta finendo è stato difficile - ha detto il prefetto -. Ci sono due guerre in corso; la situazione economica non è rosea; la violenza contro le donne è all’ordine del giorno e c’è l’emergenza climatica. Ma oggi è un giorno da trascorrere, in vista dell’anno di Pesaro Capitale della cultura, con buoni sentimenti. Ho sentito tanta vicinanza da tutte le istituzioni ed ho una profonda ammirazione per gli imprenditori del territorio. Ringrazio tutti compreso il personale della Prefettura ed in particolare la mia più stretta collaboratrice Anna Uguccioni, anzi la dottoressa Uguccioni che proprio l’altra sera si è laureata ad Urbino in informazione e media pubblicità. Auguro buone feste".

Poi consegna delle "Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana" ad 8 persone. 5 Cavalieri: Giuliana Ceccarelli, già dirigente scolastica e assessore alla Crescita; Gianluigi Cirtoli, comandante Carabinieri; Fabio Costantini, sottufficiale Carabinieri; Lucia Marinucci, medico al San Salvatore; Leonardo Nardella, sottufficiale guardia di Finanza. 2 ufficiali: Antonio Colantuono, dirigente Polizia Stradale e Sergio Di Palma, sottufficiale Guardia di Finanza in pensione. 1 Commendatore: Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord. Manifestazione allietata dalla musica interpretata dal mezzosoprano Polina Anikina, accompagnata al piano da Francesca Matacena, e dagli artisti Maria Abramishvili e Ian Cherliantsev.

Luigi Diotalevi