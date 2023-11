Natale, mercati e biroccini. Al via maratona di eventi

Comune, scuola e associazioni hanno redatto un ricco calendario di eventi natalizi che dal 3 dicembre al 6 gennaio animeranno Mondolfo e Marotta, presentati ieri mattina (foto) dall’amministrazione e dagli altri ‘attori’ coinvolti. A scattare per prima sarà l’ormai nota kermesse ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’, in programma per le domeniche 3, 10 e 17 dicembre nel centro storico del capoluogo. L’organizzazione è della Pro Loco ‘Tre Colli’, che proporrà mercatini, spettacoli e la divertente gara dei biroccini allestiti in assetto natalizio, con in più, nella domenica d’esordio, la scenografica accensione delle luminarie (che in riva al mare sono curate dalla Pro Loco Marotta). Sul fronte degli spettacoli, il 3 dicembre, dalle 17, va segnalato il festival della fisarmonica ‘Tramantici’, con la ‘Sonata di Natale per le vie del Borgo’ a cura del maestro Roberto Lucanero. Un’esibizione itinerante, che partendo da Piazza del Comune percorrerà le principali strade del centro storico e avrà come protagonisti un gruppo di organettisti di Castelfidardo. Al termine, concerto del ‘Duo Acefalo’. Nella terza domenica de ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’, da evidenziare il concerto degli alunni della scuola ‘media’ a indirizzo musicale ‘Fermi’ insieme al coro dei bambini di quinta ‘elementare’ (appuntamento alle 17 nella chiesa di Santa Giustina). Sempre con riferimento a ‘Il Natale più Bello nel Borgo più Bello’ va rimarcata la possibilità, in tutte e tre le giornate, di visitare nell’ex cinema Adriatico, l’esposizione pittografica ‘Seguendo il Gesto’, con opere pittoriche di Lamberto e Luigi Frattini, curata dall’Associazione delle Arti. Nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre al centro dei festeggiamenti sarà Marotta, con l’iniziativa ‘Natale al Parco’ ai giardini di viale Delle Regioni organizzata dall’associazione ‘Malarupta’: stand gastronomici, intrattenimento per bambini in collaborazione con ‘ArtFun’ e la partecipazione di Babbo Natale e dei sui elfi. Sabato 16, alle 21,15 alla chiesa di Santa Giustina si terrà il Concerto di Natale’ del corpo bandistico ‘Santa Cecilia’; mentre lunedì 18, alle 21, nella biblioteca ‘Genga’ è previsto l’’Omaggio ad Alessandro Manzoni’ nel 150° della sua morte. Ultimo, ma non ultimo, il 26 dicembre e il 6 gennaio, il bellissimo ‘PresepePaese’, il più grande presepio vivente della riviera adriatica, giunto alla 29ª edizione.

Sandro Franceschetti