Natale, musica in piazza. C’è la Filarmonica Rossini

L’omaggio di Natale della Filarmonica Gioachino Rossini per la città si realizza il pomeriggio di oggi, alle 17, in piazza del Popolo, nel palco davanti alla biosfera, con un concerto dell’Ensemble di Ottoni della FGR, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale. "Siamo felici di continuare a promuovere – afferma il presidente Enzo Belloni – quella che è ormai diventata, a tutti gli effetti, una tradizione della città: il Concerto di Natale con protagonista l’Orchestra Filarmonica Rossini. Un evento che, per quest’edizione “Capitale”, si sposta in piazza del Popolo per mostrarsi al maggior numero di pesaresi e visitatori possibile, coinvolgendoli nelle musiche e nelle atmosfere delle feste".

Sarà un concerto ovviamente libero e gratuito, immerso nella piazza natalizia, con un programma tra il classico e il moderno, con brani famosi e anche adattamenti per una formazione di ottoni, per offrire ai cittadini il saluto e gli auguri della FGR e del Consiglio Comunale per un felice Natale e un sereno 2025. "Un piccolo-grande regalo per la città – prosegue il presidente Belloni – che facciamo insieme a tutti i consiglieri comunali nel ricordare inoltre, a un anno dalla scomparsa, il Maestro Antonelli insieme alla “sua” Orchestra".

Non è infatti possibile per la FGR esibirsi per la città oggi senza ricordare Michele Antonelli, suo fondatore e guida per tanti anni, scomparso esattamente un anno fa. Curiosamente si può notare come in questo modo la FGR abbia di fatto aperto e chiuso il febbrile anno di Pesaro2024, dopo il concerto inaugurale tenuto a Vallefoglia il 22 gennaio, fino a questo concerto finale del 22 dicembre nel cuore della città.

Peraltro, ieri, la Fgr ha offerto un altro Natale, un evento musicale con l’Ensemble di Archi, organizzato presso la Casa Circondariale di Pesaro, cioè in uno di quei luoghi – come le residenze per anziani o gli ospedali – dove il pubblico è sì interessato alla musica ma non è in condizione di fruire direttamente degli spettacoli nei teatri o nei luoghi tradizionali. Una consuetudine che la Fgr ha iniziato molti anni fa, e che costituisce un momento importante nel progetto sociale della Filarmonica.

Foto: l’Ensemble di Ottoni in una foto d’archiovio