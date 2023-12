Natale, Pesaro al traino?: "Ma se abbiamo creato settanta eventi in piazza"

La città vive al traino degli eventi organizzati a Candelara e Mombaroccio od anche a di Gradara? L’assessore alle Attività economiche Francesca Frenquellucci non ci sta e replica alle osservazioni fatte da Davide Ippaso responsabile della Confesercenti pesarese.

"Per quello che riguarda sia Candelara che Mombaroccio va detto che che il Comune ha fatto la sua parte sia sotto il profilo finanziario sia sotto un altro aspetto che non è secondario. Senza contare poi il servizio delle navette. Abbiamo inoltre tutti i nostri locali che sono stati dati in comodato d’uso agli organizzatori e siamo quindi strettamente legati a questi due eventi".

Tutto qui?

"No, perché poi nei pacchetti dei tour operator c’è anche una visita a Pesaro. E le tante persone che si sono viste girare per il centro non sono arrivate per caso. Basta andare a vedere i parcheggi al limite della città durante i wekend per rendersi conto.

Tuttti pieni".

Sì, ma tutto concentrato in centro e nelle vie secondarie è la morte sociale come lamentano alcuni esercenti. O no?

"Abbiamo organizzato 160 eventi e di questi una settantina in piazza. Ci sono Babbi natale che girano per le vie secondarie, giovani con i trampoli che fanno musica e alla pista del ghiaccio ci sono tanti ragazzini e quindi non abbiamo sbagliato collocazione. Il Comune e l’amministrazione ci sono. Ma...".

Ma cosa?

"Occorre anche aggiungere che abbiamo organizzato manifestazioni nei borghi e ci siamo ritrovati con gli esercenti che hanno tirato giù le serrande. Perché poi accade anche questo".

Nella sostanza la città è viva?

"Certamente e non viviamo di luce riflessa. E adesso ci stiamo organizzando con i rappresenta nti dei commercianti per ulteriori iniziative e tra queste c’è anche via Castelfidardo e comunque i centri commerciali naturali. Va detto che gira in centro la banda di Colombarone, così come il trenino per chi vuole visitare la città in maniera diversa con i figli".

Una delle accuse: non si sente l’effetto di Pesaro capitale della cultura. Vero?

"Non direi questo, perché abbiamo il polso di quello che sta accadendo".

E cosa sta accadendo?

"Abbiamo diverse richieste per iniziative non solo da parte dei commercianti, come cioccolatine e torte legate alla città della cultura, ma abbiamo anche il polso degli artigiani. Questo perché c’è anche chi vuole creare borse ed abiti da lavoro legati a Pesaro capitale della cultura oppure cofanetti per la vendita dei formaggi tipici della nostra zona. C’è un gran fermento in previsione del prossimo anno. Abbiamo anche in previsione un bando per l’allestimento delle vetrine del centro storico".

m.g.