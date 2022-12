Natale, quel profumo che respiri e ti resta dentro

Gentile lettrice, a riscattare qualunque cosa le venga in mente sui gadget e gli oggetti della modernità restano sempre, inattaccabili, le sue lettere a penna su carta di un volta. I piccoli episodi di cui lei parla in quella che definisce una "lettera aperta a Babbo Natale" attraverso il giornale, non hanno, glielo dico col massimo di affetto e di stima, alcuna rilevanza. Rilevante è come sempre che lei scriva: alberi di Natale, telefonini dai numeri giganti, "resilienza" degli anziani, sono tutte cose ’da giovani’, da lasciar cadere sul ciglio della strada mentre si cammina con passo possibilmente lento e cadenzato cercando di cogliere il battito profondo che sta dietro al ritmo del mondo. Lei è sicuramente così bella che non sa certo che farsene di una crema che sia anche "antiage". Le fornisco un dato confortante: la sua "missiva" cartacea che porta la data Fano 18 – 12 – 2022 è arrivata qui nella lontana Pesaro solo qualche giorno fa e cominciava con le belle parole "Il Natale è ormai vicino...". Ora il Natale è di nuovo lontano, ma lei faccia finta di niente esattamente come me.

Il Natale non è un giorno del calendario, se va bene è un profumo che si respira e se si hanno buoni polmoni magari ci resta dentro da un anno all’altro. Gli auguri più belli sono tutti per lei.