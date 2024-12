Natale rock in corsia al Santo Stefano. Joe Castellani suona per i pazienti

Natale Rock...in corsia. La musica di Joe Castellani ha caricato di energia l’atmosfera all’interno della struttura riabilitativa del Santo Stefano a Villa Fastiggi. La "Joe Castellani Blues Machine band" ha tenuto un concerto per i pazienti e gli operatori dei reparti sanitari. Il concerto ha chiuso in bellezza la settimana di eventi natalizi in favore dei pazienti ricoverati.

Iniziata lunedì 16 con la vendita dei panettoni solidali da parte dell’associazione "Gli amici di Andrea", la settimana è continuata con l’arrivo del coro dei bambini dell’oratorio della Parrocchia di Villa Fastiggi. Mercoledì? E’ stato il turno della Fortuna con il gioco della tombola grazie alla presenza, in corsia, degli Scout del gruppo Pesaro 3 della parrocchia di Loreto, i quali hanno allietato i pazienti con la loro vitalità e sensibilità. Giovedì spazio al raccoglimento con la santa messa in preparazione al Natale.

Joe Castellani (voce e chitarra), Patrizio Contu (basso) Alan Giannini (percussioni) sono stati memorabili (foto). Il direttore sanitario, Lazzari, ha ringraziato la band per aver aderito con slancio all’iniziativa, e gli operatori che hanno organizzato l’intera settimana.