"Natale senza bus, così muore il turismo"

A Natale con i tuoi. In tutti i sensi. Almeno per chi non dispone di un mezzo proprio e voglia raggiungere Urbino o da lì dirigersi verso altre città, come turisti e qualche lavoratore. Ma tant’è che Adriabus, l’azienda del trasporto pubblico, ha sospeso le corse. Perché? Mancano gli autisti, dicono. Gli addetti al turismo, comprensibilmente, non digeriscono la cosa e se ne è accorta anche la politica. Ieri Pd e Viva Urbino hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale.

Giulio Lonzi, albergatore, è stato il primo a commentare aggiungendo che per raggiungere Pesaro, da Urbino, servono dai 50 ai 70 euro di taxi. "Questo blocco, che influisce sulla mobilità di cittadini e turisti (circa il 40%), solleva molte preoccupazioni riguardo l’accesso a servizi essenziali e alla qualità della vita. In un periodo in cui la mobilità è essenziale, specialmente per chi deve raggiungere familiari o partecipare a eventi festivi o mete turistiche, questa sospensione può avere conseguenze sulla coesione sociale e sull’economia. Inoltre, l’impatto sulla prospettiva turistica della provincia non può essere sottovalutato. Potrebbe scoraggiare i visitatori, con conseguenze economiche a breve e lungo termine".

"Comprendiamo le ragioni ma riteniamo non accettabile il totale isolamento di Urbino dai collegamenti extraurbani in un periodo turisticamente molto rilevante per la nostra città, come il Natale e l’Epifania - aggiunge Egidio Cecchini di Confcommercio -. Invitiamo Adriabus a trovare rapidamente almeno una soluzione di compromesso".

"È una decisione inammissibile - prosegue il direttore di Confesercenti Alessandro Ligurgo -. Da parte dell’azienda deve esserci uno sforzo in più: è facile risolvere il problema sospendendo le corse, ma non è questo che ci aspettiamo da un servizio pubblico che deve garantirlo, altrimenti perché non dovremmo rivolgerci a un privato? Tanto più che anche i sindacati dei lavoratori si sono espressi contro tale decisione auspicando un ripensamento, chiedendo all’azienda di valorizzare di più il servizio e i lavoratori". Se la sanità soffre perché mancano medici e infermieri uguale è per il trasporto pubblico, altro servizio primario.

"Abbiamo una carenza di 20 unità. Da mesi stiamo presentando la complicata situazione in cui Adriabus deve operare per mantenere il servizio a fronte di una costante carenza di autisti: questa situazione di emergenza deriva dai numerosi pensionamenti e dalla mancanza di nuovi operatori - spiegano la presidente Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti -. Gli autisti da tempo stanno dimostrando il loro senso di responsabilità e sostengono turni impegnativi per consentire la continuazione del servizio che, nei giorni feriali, non è mai stato ridotto. Nel caso di reperimento di risorse pensiamo si possa revocare la sospensione".

