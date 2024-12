Natale solidale a Pesaro: il Consiglio comunale dona 4.700 euro a Caritas e Città della Gioia

E’ un Natale dedicato alla solidarietà quello del Consiglio comunale di Pesaro. Ieri mattina, l’ufficio di presidenza del consiglio, guidato da Enzo Belloni, ha infatti consegnato due assegni per un valore totale di 4.700 euro a due realtà solidali della città: Caritas e Città della Gioia.

"Una scelta a nome di tutto il consiglio, senza alcun colore politico – dice Belloni – per aiutare concretamente le persone in difficoltà, così da rendere più dignitose le festività alle porte. Conoscendo le due associazioni e le attività che mettono in campo a favore dei più deboli, abbiamo infatti deciso all’unanimità di destinare tutte le risorse a disposizione dell’ufficio (come fondi per missioni istituzionali e acquisto materiale) per sostenere le iniziative di Natale di queste due storiche realtà della città".

Alla Città della Gioia è stato consegnato un assegno di 700 euro, per sostenere la cena di Natale che ogni anno viene organizzata per gli ospiti delle due strutture gestite dall’associazione, ma anche altri ospiti fragili, nei locali messi a disposizione dalla parrocchia dei Cappuccini. "Queste risorse – dice Maria Pia Boni, di Città della Gioia – saranno utilizzate per l’acquisto di ingredienti e materiale necessari per la cena, un appuntamento che si rinnova anche in occasione del 25° anniversario della nostra associazione (che ricade quest’anno) e che ci permette di far vivere a tutti coloro che sono soli, un momento di festa".

A Caritas Pesaro invece è stato consegnato un assegno di 4mila euro, che saranno utilizzati per l’iniziativa "Scegli il tuo regalo", che prevede di assegnare dei buoni spesa che famiglie in difficoltà potranno utilizzare al supermercato.

"Non solo pacchi di viveri - dice Antonio Russo, responsabile del Centro ascolto di Caritas Pesaro – ma anche una card che potrà essere utilizzata ad esempio per poter acquistare un regalo per la propria famiglia. Un modo per assicurare a tutti pari dignità".

Presente alla consegna degli assegni anche la vicepresidente del Consiglio comunale, Serena Boresta: "Questa donazione è un piccolo gesto – dice – ma un bel contributo per poter consentire alle famiglie in difficoltà di passare le feste con dignità. Un’iniziativa che potrà proseguire quando avremo altre risorse disponibili come ufficio di Presidenza".

Ad intervenire anche gli altri componenti dell’ufficio di presidenza, Antonio Bartolomei, Agostino Vastante e Dario Andreolli: "Volevamo dare un sostegno concreto alle persone più fragili – dicono – per questo ci siamo trovati tutti d’accordo con questa donazione che concretizza i valori veri del Natale".