Tutto un altro Natale a Pesaro: spettacoli di luce e videomapping per ‘riempire’ la piazza

Pesaro, 3 novembre 2024 – Pesaro si prepara alla festività natalizie, sperimentando il nuovo assetto annunciato dall’amministrazione comunale per gli allestimenti di quest’anno. Rimane la denominazione dell’evento “Pesaro nel cuore”, divenuto ormai un format, ma vengono rivoluzionati spazi, location ed attività. L’obiettivo principale è quello di “liberare” piazza del Popolo, per renderla il luogo ideale per realizzare eventi e spettacoli luminosi.

Per questo il cuore di Pesaro non sarà più la sede delle tradizionali casette in legno dove trovare prodotti tipici, oggetti di artigianato e regali per Natale. Quello annunciato dal Comune sarà infatti un mercatino diffuso: “Quest’anno abbiamo deciso di andare incontro anche alle tante richieste delle attività commerciali del centro, estendendo gli allestimenti natalizi anche alle vie limitrofe – dice l’assessora alle Attività Economiche del Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci –. Torna il concorso per la ‘vetrina più bella’ mentre le casette del mercatino saranno spostate da piazza del Popolo in tre luoghi principali della città come piazzale Collenuccio, via San Francesco e via Pedrotti”.

Una scelta legata anche gli spettacoli luminosi che insieme all’organizzazione di Pesaro 2024 e CTE Square, la Casa delle Tecnologie del Comune di Pesaro, saranno realizzati in piazza. “Le casette avrebbero anche una luce propria difficile da coniugare con quanto vorremmo organizzare”, aggiunge Frenquellucci mentre ad entrare nel dettaglio dello spettacolo è l’assessore alla Cultura, Daniele Vimini: “Creeremo un vero e proprio tappeto luminoso che coprirà tutta la piazza e che dialogherà con l’illuminazione dell’albero di Natale e con la Biosfera, dove saranno presenti nuovi contenuti. Andremo a creare anche un palinsesto, con le fasce orarie in cui si terranno questi spettacoli, visto che saranno previste anche delle proiezioni di video mapping sul palazzo delle Poste, mentre per la cerimonia di accensione dell’albero (in programma il 30 novembre, alle ore 18, ndr.) sarà coinvolta tutta la piazza. Abbiamo pensato anche ad un momento musicale originale, coinvolgendo il grande maestro Roberto Molinelli”.

Anche i festeggiamenti di Capodanno sono confermati in piazza, sul palco attorno alla Biosfera che sarà allargato assumendo una forma rettangolare e avrà una copertura trasparente (senza coprire la sfera), mentre rimarranno le sedute che formano l’attuale platea. “Per la festa del 31 dicembre – dice Vimini – stiamo ancora definendo gli artisti che saliranno sul palco. Oltre che alla musica sarà dato spazio anche alle tematiche sociali, visto che in quella giornata si terrà la Marcia nazionale della pace”.

Trasloca dalla piazza anche la pista di pattinaggio, che troverà il suo spazio in viale Marconi, a fianco dell’Auditorium Scavolini: “Sarà una pista ecosostenibile e non sarà di ghiaccio, ma sintetica” dicono Frenquellucci e Vimini. Per quanto riguarda la scelta del soggetto che si occuperà della regia degli eventi, il Comune ha emesso un avviso di manifestazione di interesse. A presentarsi è stato soltanto un soggetto, che con tutta probabilità sarà ufficializzato domani. “Stiamo ultimando le verifiche della documentazione che ha presentato – dice Frenquellucci –. In ogni caso si tratta di una associazione”.