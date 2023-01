“Nati per la musica“, conoscere le note diventa una vera festa

L’obiettivo è quello di diffondere e consolidare il programma nazionale “Nati per la Musica“. L’appuntamento è con un concerto interattivo pensato per le famiglie con bimbi da 0 a 6 anni dal titolo Un concerto per piccole orecchie, promosso dall’Associazione il Giardino delle Voci (Teatro La Piccola Ribalta, via dell’Acquedotto 15, domani ore 16 e 18). I più piccoli avranno l’occasione di ascoltare e conoscere da vicino gli strumenti dell’orchestra, partecipando attivamente ad un concerto costruito "su misura" per loro in cui i bambini saranno liberi di muoversi, interagire con i musicisti ed esprimersi con la voce in un’atmosfera fatta di gioco e spontaneità per far vivere in modo autentico l’ascolto di musica suonata e cantata dal vivo. I brani scelti sono di breve durata per rispettare le capacità di concentrazione del bambino.

Il progetto è curato da Ximena Jaime – musicista esperta in educazione musicale per la prima infanzia – con la partecipazione dei musicisti Jean Gambini (contrabbasso), Zulma Jaime (flauto), Manuel Mainieri (pianoforte), Giuseppe Poderi (percussioni) con Ximena Jaime al violino. Biglietto adulti: 5 euro; gratuito fino a 14 anni. Info e prenotazioni: 346 1110422.

ma. ri. to.