’Nati per leggere’, tocca ai volontari Così i libri aiuteranno l’infanzia

C’è tempo fino al prossimo 9 gennaio per iscriversi al corso per volontari "Nati Per Leggere" proposto dal Sistema ‘Pesaro Biblioteche’ che rientra nel calendario delle iniziative di Pesaro Città che legge. "Nati Per Leggere" è un programma attivo dal 1999, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino. Il cuore del progetto è la lettura in famiglia fin da piccoli, intesa come momento che crea relazione tra adulto e bambino.

Il corso ha lo scopo di far conoscere il programma e la sua attuazione, i benefici della lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori, la produzione editoriale selezionata per la fascia 0-6 anni, le modalità di lettura e la comunicazione efficace per la promozione della lettura in famiglia. L’attività si articola in due parti: formazione a distanza con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle per un totale di 8 ore; incontri in presenza previsti in due giornate: sabato 11 febbraio (6 ore) e successivo appuntamento (2 ore) in data da definire. Nell’ambito dei progetti locali, i Volontari di "Nati per leggere" sostengono i professionisti della salute, i bibliotecari e gli educatori nella campagna di sensibilizzazione indirizzata alle famiglie sull’importanza della lettura condivisa e si rendono disponibili a far dono del proprio tempo e della propria voce nelle iniziative organizzate dalle biblioteche aderenti al Sistema "Pesaro Biblioteche". A fine corso previste attività di aggiornamento e formazione che il volontario sarà tenuto a seguire. Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo (scaricabile su https:bit.ly3hPLrBj e inviarlo a [email protected] con oggetto: CANDIDATURA VOLONTARIO NPL. I partecipanti selezionati saranno poi contattati dalla biblioteca. Info Biblioteca San Giovanni via Passeri 102 - 0721 388715 [email protected]

l. d.