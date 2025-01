Natura (inquinata) della cultura

Un politico guarda alle prossime elezioni, uno statista alle prossime generazioni. Mi torna in mente di continuo questa massima, specie adesso che ci troviamo al passaggio convenzionale dell’anno. Ripensando soprattutto alla straordinaria occasione di Pesaro 2024, in cui la parola chiave è stata sempre declinata a mo’ di specificazione: natura della cultura, settimana della cultura, città della cultura. Il fatto è che, posta come complemento di specificazione, rischia di risultare evanescente. Quale mai può essere la natura della cultura, per esempio? Ben più precisa, e fattiva, sarebbe l’intenzione di porla come sostantivo, impegnandosi per una cultura della natura. Sempre intesa come sostantivo, si potrebbe operare per una cultura del merito (invece che elucubrare su fumosi meriti della cultura), ricordando che non è questione etica, bensì di salvezza del nostro sciagurato paese affermare la centralità di affidarsi alla conoscenza, alla competenza, al merito appunto, invece che proseguire con la funesta e miserevole pratica di privilegiare gli amici, i famigliari, i clienti o al limite gli amanti. A chi mi dice che i filosofi elucubrano senza proporre soluzioni, rispondo proprio così: se vogliamo sopravvivere a un futuro prossimo che si annuncia difficilissimo sul piano economico e sociale – con le Marche in particolare difficoltà rispetto al resto dell’Italia – dobbiamo batterci per affermare la cultura del merito. Solo valorizzando le persone competenti e meritevoli, in ogni settore, potremo competere all’interno di un mercato che richiede innovazione, coraggio e visione. Soluzioni per statisti, appunto, non certo per piccoli politici da risibili dirette sui social. Non spetta a me fare il bilancio di Pesaro 2024, però credo che proprio perché protagonista era la cultura, valga la pena di porsi una domanda sul piano squisitamente culturale: cosa rimane di questa straordinaria esperienza per il territorio e le generazioni future? È vero, come mi suggeriscono, che associazioni benemerite quali Unilibera, Voce dei Libri e Società pesarese di studi storici – fra le altre – hanno portato avanti le loro iniziative per tutto l’anno senza beneficiare dei finanziamenti per Pesaro 2024? Per di più venendo scarsamente coinvolte nella pianificazione delle iniziative sui territori? Se così fosse, dovremmo prendere atto di una natura piuttosto inquinata della cultura che si è voluto affermare. A ciò si aggiunga che – a partire dall’anno nuovo – si preannunciano tagli per tutta la cultura, sia da parte del comune che della regione, con l’aggravio degli sponsor privati spaventati dalle recenti questioni giudiziarie. Cosa resterà di una grande occasione? La sfera di Pomodoro e quella in Piazza rischiano di essere un bilancio magro, a meno di non accontentarsi di essere ricordati come la città delle due palle…

Filosofo, docente IISF