Nautica, altro passaggio di mano "Adria Sail" al gruppo forlivese

Un altro cantiere cittadino è passato di mano. Perché Maurizio Testuzza ha ceduto la maggioranza di "Adria Sail" al gruppo forlivese "Del Pardo". Testuzza cammina controcorrente rispetto al settore della nautica cittadina, perché non vara yacht ma barche a vela che vanno da 20 a 25 metri di lunghezza. Ma che costano come e più di uno yacht "perché si va da un paio di milioni di euro fino a raggiungere i 5", dice.

Testuzza proprio in questi giorni ha varato una barca, un 22 metri "che ho dovuto portare a Pesaro, al cantiere Rossini, perché nel nostro porto è impossibile varare queste imbarcazioni. Ormai ho perso tutte le speranze. Sono ormai anni che si parla di dragaggio ma non succede nulla per cui ci troviamo ora con uno scalo che è in stato di abbandono. Vorrei tanto varar queste imbarcazioni a Fano, per tutta una serie di ragioni, ma in queste condizioni è impossibile. Se posso aggiungere...".

Aggiunga.

"Ho dovuto portare via dal porto anche la mia di barca che ora è ormeggiata nella marina di Ancona altrimenti non sarei più riuscito a prendere il mare se l’avessi lasciata qui".

In questo momento con "Adria Sail" quante barche ha in portafoglio?

"Ne abbiamo 6 in lavorazione e la prossima la vareremo il 22 di questo mese, sempre a Pesaro per le ragioni dette prime. Comunque il nostro portafoglio ordini è pieno per tutto il 2024 e arriviamo fino al 2025. In totale in questo momento, tra diretti e indiretti, ci lavora una cinquantina di persone".

Qualche personaggio famoso dietro a queste Ferrari del mare?

"No, chi ordina queste barche è un appassionato di vela e quindi di mare e arriva a questi scafi attraverso un percorso, perché ci vuole esperienza ed anche un equipaggio di tre persone".

L’aver ceduto la maggioranza ha cambiato qualcosa nella gestione e nelle prospettive?

"Assolutamente no e fra l’altro i cantieri Del Pardo hanno ora ceduto tutto al proprietario di Calzedonia, un industriale di Verona. Ma noi per il momento restiamo con due ex azionisti e la cessione alla nuova proprietà del gruppo Del Pardo arriverà probabilmente il prossimo anno".

Lei che ha lavorato anche per Tronchetti Provera (Pirelli, ndr) ha ora in cantiere anche Azzurra III. A che punto siamo?

"Stiamo lavorando e pensiamo di consegnarla agli armatori – la famiglia Vecchiola – per la fine dell’anno oppure per la prossima primavera".

Va detto che il passaggio delle quote di maggioranza di "Adria Sail" è il secondo caso che avviene in città perché c’è stato anche il passaggio di un altro cantiere che lavora per la nautica – Team Italia Marine – e realizza plance per yacht di ultima generazioni che è passato al gruppo Rolls Royce, proprio quello delle celebri auto. E la lista pare non sia ancora finita.

m.g.