Navette con gli americani Dimezzate corse e giorni "Cultura? Solo shopping"

I mega yacht stanno lasciando il cantiere navale, ma in generale, in questa estate che stenta a decollare, emerge che conta più lo shopping della cultura. Perché la motonave carica di americani, un appuntamento fisso degli scorsi anni, ha deciso di dimezzare le corse ed anche i giorni di visita in città: una sola giornata in porto per puntare solamente su San Marino per lo shopping, quindi niente visite a Urbino e nemmeno in città.

Da una parte questa parentesi negativa, ma in compenso il porto tornerà presto a rianimarsi grazie ad un altro popolo di vacanzieri, perché dall’8 luglio inizia a viaggiare verso l’altra sponda dell’Adriatico il traghetto veloce: in poco più di 3 ore uno mette i piedi a terra a Lussinpiccolo. Volendo poi Goro Tours, l’agenzia guida da Paolo Gorini, organizza anche delle mini crociere da 5-4 e 3 giorni con una navetta tra le isole Incoronate. "Le prenotazioni stanno andando bene, e siamo ottimisti", dice il titolare dell’agenzia di viaggi che da anni cura questo segmento del turismo cittadino che fa convergere in città tutti quei turisti che vogliono evitare le lunghe file, come accade nei grandi porti. L’unico aspetto positivo, perché il "Nautilus", e cioè il traghetto veloce, andrà avanti fino alla prima settimana di settembre allungando quindi i tempi e le corse rispetto allo scorso anno.

Perché per il resto un’amara sorpresa arriva proprio dalle piccole navi da crociera che salpano da Malta e poi risalgono l’Adriatico. Dentro solamente americani, una cinquantina a viaggio, gran parte dei quali sono pensionati e reduci di guerra e molti arrivano per visitare quell’Italia minore non legata alle grandi città o alle celebrate mete turistiche. La brutta sorpresa arriva perché la motonave "Artemis" che attracca sul molo di Levante, quest’anno ha messo nel conto di dimezzare le puntate nello scalo cittadino: 11 in totale.

Non solo questo, perché la ‘sosta’ passa da due giorni ad un solo giorno. "Speriamo che cambino idea il prossimo anno – dice Paolo Gorini – ma da un sondaggio fatto dalla società che organizza queste crociere tra la sua potenziale clientela, è emerso che preferiscono all’Adriatico navigare tra le isole delle Grecia. E quelle che risalgono l’Adriatico hanno, come nel caso di Pesaro, dimezzato le soste passando da due giorni ad un solo. Salgono sul pullman e vanno a San Marino a fare shopping. Non hanno altri interessi ed anche un gioiello del Rinascimento come Urbino, stando a questo sondaggio, non viene ritenuta una attrazione. Fanno due giorni a Barletta, tanto per fare un esempio, solo perché c’è il cimitero di guerra degli americani". Urbino? Raffaello? Rossini, Bramante? Meglio lo shopping di lusso per di più scontato di San Marino.

m.g.