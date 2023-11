“Navigante d’attimi“. Ecco i versi di Rosa

Si presenta oggi alle ore 18 a Villa Caprile di Pesaro il libro di poesia “Navigante d’attimi“ a cura di Antonio Rosa. Dialogherà con l’autore Bruno Mohorovich. Antonio Rosa, come recita anche una delle poesie, si cimenta con temi come l’amore, come nei versi della poesia dal titolo “Amarti“: sentirsi leggeribattito d’aliimpetuoso, freneticoper volare ancorapiu suconfondersicon nubi chesolcano il cieloin un valzersenza musicainsieme.

Il libro è stato pubblicato nella collana “AuroraVerblu“ a cura di Bruno Mohorovich. Antonio Rossa è insegnante e coltiva la passione per la poesia.

Ha dato vita a questo libro dove le rime autobiografiche incontrano situazioni comuni a tutti.

Ingresso libero.