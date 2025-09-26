Il navigatore la fa finire nel fango. Il sindaco la tira fuori dai guai: “E poi mi ha ospitata in Comune”

Macerata Feltria, 26 settembre 2025 – “Ero nel panico, in mezzo al fango e con l’auto bloccata ma delle persone meravigliose mi hanno aiutato e ora sento il dovere di ringraziarle e darne testimonianza”. È stata una brutta avventura finita bene grazie al senso civico di chi ha ancora ben presente la solidarietà, quella che ha vissuto l’altro ieri sulle colline del Montefeltro una donna di Fermo, Marcela (lei preferisce non rivelare il cognome). Una storia che racchiude le criticità della sanità pubblica (da Fermo per farsi visitare in tempi brevi ha dovuto recarsi a Macerata Feltria), il navigatore impazzito, la paura per il fango che la immobilizzava, la solidarietà del sindaco che le dà assistenza, una storia che non può non essere raccontata.

Partiamo dall’inizio. “Avevo necessità di una visita odontoiatrica – racconta Marcela – ho telefonato al Cup e mi è stato detto che la mia richiesta poteva essere accolta in tempi brevi a Macerata Feltria, nonostante la distanza ho accettato. L’appuntamento era per le ore 10 di mercoledì al poliambulatorio Ast. Di mattina presto sono salita in macchina e mi sono recata a Macerata Feltria, dopo la visita ho ripreso la strada verso casa. E qui inizia il dramma: il navigatore mi fa passare in una stradina in mezzo alle colline ma improvvisamente mi trovo in mezzo al fango, bloccata. Dopo tanti tentativi di chiamare i soccorsi stradali e in mezzo al panico non è venuto nessuno, dopodiché ho chiamato i vigili del fuoco della zona che sono venuti subito, gentilissimi, questi hanno chiamato il sindaco del paese che ha preso in mano la situazione”.

“Ho subito telefonato ai proprietari del terreno dove si era impantanato l’auto condotta dalla signora, Flavio ed Enzo Cancellieri, – dice il primo cittadino di Macerata Feltria Massimiliano Gorgolini – però mi hanno riposto che non potevano venire con il trattore per rimorchiare l’auto in quanto aveva piovuto ed era necessario che la terra si asciugasse, ho quindi mandato la Polizia locale dalla signora e l’abbiamo ospitata in Municipio. Nel pomeriggio attorno alle ore 16 ho riaccompagnato la donna nel posto dove era rimasta l’auto e con il terreno più asciutto sono riuscito a tirar fuori l’auto dal pantano, da qui alla guida dell’auto mi sono recato alla carrozzeria La Feltresca di Antonelli Crudi che ha provveduto a lavare dal fango gratuitamente sia le ruote che i pneumatici. Questa del navigatore che sbaglia – aggiunge il sindaco – l’abbiamo già segnalata a Google, sono già 5 i casi in cui gli automobilisti finiscono per essere intrappolati nella stradina sterrata, ma ancora non hanno risolto niente, è vero che nella frazione di Certaldo ci sono due segnalazioni che dicono che la marcia è consentita solo ai mezzi cingolati e di non seguire le istruzioni del navigatore ma può succedere che l’utente della strada non le legga”.

“Sono stati dei momenti brutti – conclude la signora Marcela che a Fermo frequenta un corso infermieristico – era spaventata e in preda al panico, l’umanità del sindaco che in prima persona ha tolto il fango dall’auto e guidandola poi fuori in sicurezza e anche degli altri che mi hanno ospitata è stata fantastica, voglio congratularmi con queste persone che mi hanno fatto capire che nel mondo c’è ancora solidarietà che in questo caso si è espressa unitamente ad una pronta ed incomparabile disponibilità”.