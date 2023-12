Nazzareno Firmani direttore socio-sanitario dell’Ast provinciale

Nazzareno Firmani, è il nuovo direttore socio-sanitario dell’Ast Pesaro Urbino. Il suo incarico sarà di 4 anni e prenderà servizio il primo gennaio.

Il direttore socio-sanitario è la quarta figura che completa lo staff della direzione generale, insieme al direttore amministrativo e al direttore sanitario, con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari.

Firmani, 63 anni, nato ad Ascoli Piceno, si è già occupato di integrazione socio sanitaria , come dirigente, prima per l’Asur e poi per l’Ast di Ancona.