Necrofori assolti anche in appello "Ma l’incubo è durato 12 anni"

Due ore di camera di consiglio, e alla fine, alle 15 circa di ieri, la sentenza che il collegio, tutto al femminile della Corte d’Appello di Ancona, emette sul caso necrofori è la stessa del primo grado. Tutti assolti, perché il fatto non sussiste. Baci e abbracci tra alcuni degli imputati e i parenti presenti in aula, tutti accusati di peculato, di aver cioè intascato, senza girarli all’Asur del tempo, i soldi che le famiglie dei defunti davano per la vestizione dei loro cari. Tutto avveniva nella camera mortuaria, e stiamo parlando di fatti avvenuti tra il 2001 e il 2013, con una indagine avviata nel 2011 dal pm di allora, Sante Bascucci.

Gli imputati assolti sono Antonio Sorrentino, (difeso dall’avvocato Giovanni Orciani), Vincenzo Vastarella (difeso dall’avvocato Pia Perricci), Domenico Pascolo ( avvocati Margherita e Aldo Nocito), Donatella Giunti (difesa dall’avvocato Marco Vitali), infine Francesco Furone e Vladimiro Deghenghi.

Inchiesta particolare, quella sui necrofori: si arriva all’Appello dopo 12 anni, ma soprattutto è un inchiesta che è costata alle casse dello Stato 4 milioni di euro in intercettazioni. Se gli imputati fossero stati condannati, avrebbero dovuto rimettere di tasca propria, ognuno il suo, questi soldi. Questo, non a caso, era l’incubo dei loro legali. L’Azienda ospedaliera aveva chiesto, da parte sua, in Appello 30mila euro di risarcimento. E per quanto riguarda la pena, il procuratore generale aveva chiesto "la pena che si riteneva di giustizia", senza fare richiesta precisa, nella fascia prevista dal codice penale per il peculato: da 4 a 10 anni di reclusione. Il peculato era l’ultimo reato rimasto in ballo a carico degli imputati, dopo che truffa, rivelazione di segreti di ufficio e esercizio abusivo della professione erano stati prescritti.

Dice l’avvocato Marco Vitali: "Dodici anni che difendo la Giunti, risucchiata nel processo per intercettazioni male interpretate. Era l’unica donna di questo processo. Ho spulciato 21 faldoni per contrastare ogni deduzione della procura ma la Corte ha confermato la completa e chiarissima sentenza di assoluzione piena, redatta dal compianto presidente Fanuli". Giovanni Orciani: "Questo processo rivela la assoluta necessità di riformare l’istituto delle intercettazioni telefoniche. Un processo che si basa esclusivamente su spunti ricavati da due anni di intercettazioni telefoniche, senza reali riscontri di indagine, che hanno portato alla creazione di castelli in aria, se non fake news, come quella del traffico di pacemaker che hanno sbattuto la nostra città agli “onori” delle cronache nazionali”. Pia Perricci: "Sono contenta e soddisfatta della sentenza della Corte d’Appello anche perché questa difesa ha fatto un lavoro certosino per dimostrare l’assoluta estraneità ai fatti del mio assistito. Gli imputati hanno visto stravolta la loro vita anche agli arresti domiciliari. E’ la dimostrazione che la giustizia esiste ma anche purtroppo che spesso c’è un’inversione dell’onere della prova dove l’innocenza essere dimostrata da colui che si trova sottoposto ingiustamente ad indagini". Difficile, dopo due sentenze di assoluzione piena, che la procura generale faccia ricorso in Cassazione.

Alessandro Mazzanti