Nefrologia, rivoluzione telemedicina: "Consulto regionale, primi in Italia"

Nuovo traguardo per la sanità fanese, grazie alla nascita del network di telemedicina nefrologica regionale, servizio unico in Italia. "Il 14 novembre scorso - spiega il dottor Silvio Di Stante, coordinatore del progetto - abbiamo effettuato dall’Ospedale di Fano il primo teleconsulto regionale marchigiano multidisciplinare". Tre strutture ospedaliere collegate in rete per agevolare l’assistenza a un paziente del Centro di assistenza limitata di Camerino, un dializzato che altrimenti avrebbe dovuto affrontare un lungo viaggio per poter essere visitato da un medico. "E’ una delle possibilità della telemedicina - prosegue Di Stante - ossia una triangolazione tra l’Ospedale di Macerata a cui è collegato il Centro di Camerino che è stato collegato con l’ospedale di Fano".

In pratica l’altro giorno il dottor Nicolò Natali, della Nefrologia di Macerata diretta dal professor Franco Sopranzi, mentre era in collegamento con il paziente di Camerino, ha chiamato la Nefrologia di Fano diretta dalla professoressa Marina Di Luca. "In questo modo - sottolinea l’efficacia della tecnologia il dottor Di Stante - il paziente, mentre stava facendo la dialisi a Camerino, senza dover affrontare ulteriori viaggi, ha avuto la possibilità di essere visitato anche dalla vulnologa, ovvero la dottoressa Domitilla Foghetti della chirurgia vascolare e dalla cardiologa Elena Beciani. Il tutto utilizzando quelli che chiamiamo ‘totem’, dispositivi audio video di alta qualità che si collegano tramite internet alle altre stazioni nelle Marche". Il sogno è mettere in rete tutte le strutture decentrate del territorio, Rsa, Hospice, e Case della Comunità.

Tiziana Petrelli