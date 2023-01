"Negli alberghi presenze stabili Ma poi se ne andavano fuori città"

Passate le feste, il bilancio di Paolo Costantini, presidente degli albergatori, è senza lampi di entusiasmo proprio come l’allestimento che ha contraddistinto il Natale cittadino. "Certo, non è stata una delle migliori edizioni – osserva –. Il dato a livello di presenze è stato tutto sommato stabile ma più di un albergo è rimasto chiuso anche perché fino a novembre non si sapeva ancora nulla. E i clienti hanno spesso preferito l’offerta di altre città, comunque molto vicine e più ’attrezzate’ per quanto riguarda l’attrattività".

E’ un giudizio severo quello del rappresentante degli albergatori: "In definitiva si è gettato via un impianto che funzionava. E non mi riferisco solo alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, ma a tutta una serie di cose. Hanno spento le luci, ma anche gli entusiasmi. Certamente dal mio punto di vista è stato un errore". A mancare, è stata l’attrattività, in generale. "Devo dire che per la prima volta tra mare e centro non c’era molta differenza. Abbiamo sempre contestato la scarsa valorizzazione del lungomare nella stagione invernale. Quest’anno centro e mare si somigliavano".

Secondo Costantini il peccato originale è quello della mancata programmazione: "Le presenze si hanno con gli eventi ricorrenti. Gli eventi sportivi, i tornei di basket, gli eventi clou come Candele a Candelara o la Befana, il Natale che non ti aspetti... La programmazione porta indotto. Iniziative dell’ultimo minuto, anche se belle, hanno poca rilevanza. Servono eventi programmati e consolidati. Potenzialità che, come Capitale della Cultura, possiamo e dobbiamo cogliere. Ma se arriviamo a novembre che ancora non sappiamo neanche cosa c’è, come facciamo a creare un’aspettativa? Per questo poi si registrano anche delle defezioni da parte delle strutture alberghiere".

Ad ogni modo, Natale è passato e già si guarda a Pasqua. Con un discreto ottimismo: "Per l’appunto, a Pasqua le iniziative sportive sono tutte confermate e sono quelle che portano indotto e ci danno la certezza di una buona riuscita".