"Negozi chiudono, centro in crisi"

Il centro storico perde un altro pezzo. Dopo i negozi di Original Marines e Take Off, chiuderà anche il negozio della Champions all’angolo tra via Branca e via Almerici. Sul bancone del negozio campeggia l’avviso per la clientela: "Questo negozio chiuderà dal 23 febbraio. Per eventuali cambi merce , rivolgersi al negozio del Rossini center".

Davanti all’evidenza, insorge il gruppo comunale di Forza Italia: "Chiudono altri due storici negozi – osservano i consiglieri forzisti Giovanni Dallasta, Antonio Bartolomei e Mauro Marinucci –. Crediamo sia l’evidente conseguenza di una politica che ha decentrato i servizi fino alla paradossale conseguenza di una desertificazione commerciale. Cosa intende fare il Comune per affrontare questa situazione? Occorre riportare in centro i servizi essenziali per renderlo più attrattivo, prevedere agevolazioni e incentivi concreti per le nuove attività, azzerare i costi per chi desidera organizzare eventi culturali o mostre d’arte, e favorire le attività che creano intrattenimento e vita sociale nel cuore della città".

I consiglieri di Forza Italia Dallasta, Marinucci e Bartolomei presenteranno una mozione per richiedere l’istituzione di un tavolo tecnico in commissione per affrontare "concretamente questa emergenza. La quale – conclude Dallasta – rischia di allargarsi anche in altre zone cittadine. Vogliamo affrontare la questione posta dagli operatori della stazione ferroviaria? Tutti gli esercenti sono allarmati e preoccupati: il progetto che prevederebbe la pedonalizzazione di Piazzale Falcone e Borsellino ridurrà il movimento dell’intera zona, minando il destino di attività che danno un servizio importante alla comunità".