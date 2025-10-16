Negozi, duelli e ricette: ma la crisi non se ne va

La crisi del commercio e la desertificazione del centro storico, con la presentazione in consiglio comunale della mozione sulla revisione dei regolamenti per il commercio a firma del consigliere Lega, Dario Andreolli (poi bocciata) accende il dibattito sulla situazione in cui versa il settore. "Conosciamo tutti la difficoltà dei piccoli commercianti – dice Andreolli -. Per questo credo che sia necessaria una semplificazione delle procedure per aprire una attività e la revisione dei vincoli normativi (presenti nel regolamento sul decoro urbano, ndr.) che impediscono l’apertura di esercizi pubblici del settore alimentare, vedi piazza del Popolo, o via Branca, Rossini, Corso XI settembre e via San Francesco. Per rilanciare il commercio credo sia necessario anche creare un tavolo permanente di lavoro".

A ribattere era stata l’assessora alle Attività Economiche, Frenquellucci: "Il regolamento non limita la presenza del food nel cardo e nel decumano né vieta l’apertura di una pizzeria in piazza del Popolo. Possono esserci anche bar o ristoranti con sedie, sempre nel rispetto delle norme sul decoro decise di concerto con le associazioni. Per quanto riguarda le attività commerciali, Pesaro ha avuto una crescita tra il 2020 al 2024, ma conosciamo le loro difficoltà. Anche per questo negli anni il Comune ha investito tanto per rilanciare il settore, ma servono interventi da Regione e Governo".

Nel dibattito entra a gamba tesa anche Davide Ippaso, direttore di Confesercenti Pesaro: "E’ inaccettabile sentire dall’assessore Frenquellucci che ‘Pesaro non va affatto male’ – dice -. E’ sotto l’occhio di tutti la continua e inesorabile chiusura dei negozi. E se è vero che c’è un veloce turn over tra vecchie e nuove attività, è anche vero che le nuove durano un soffio". Ippaso ricorda i principali problemi, come "e-commerce, i costi di affitto dei negozi non più consoni alla Pesaro di oggi, le tasse, ma anche i disagi dovuti alla ristrutturazione o all’abbandono dei ‘contenitori’ in centro storico. Penso, ad esempio, al San Domenico, all’agenzia dell’ex Banca delle Marche in piazzale Lazzarini, all’ex tribunale, al palazzo dell’Intendenza di Finanza". Ippaso però si dice contrario ad una proposta avanzata dal consigliere Dario Andreolli: "Non condividiamo quanto detto sull’uso del food nelle vie principali e nemmeno le sue critiche al regolamento sui dehors. Si tratta di scelte prese di concerto tra amministrazione e associazioni dopo anni di lavoro. Non è il food che ‘tira’ un centro storico ma la qualità dei negozi esistenti, unita alla qualità di proposte ed eventi". Ad Ippaso torna a ribattere l’assessora Frenquellucci: "Mai detto che va tutto bene. Ma le attività commerciali si sostengono con i fatti, non con la propaganda politica". E poi: "A che titolo Ippaso interviene? Come rappresentante di un’associazione di categoria o come esponente politico? Per il primo dei due ruoli che riveste, è stato sempre invitato agli incontri istituzionali del Comune con le associazioni, ma spesso non si è presentato, delegando la presenza ad altri".

Alice Muri