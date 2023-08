Negozi nell’hangar, sotto a chi tocca Chi vince si rifà il locale da solo

Uscirà fra pochi giorni l’avviso pubblico per la concessione dei locali commerciali, affacciati su viale Marconi, del vecchio Palas. "Pensati per dare ulteriore slancio all’attrattività del futuro auditorium Scavolini, i cui lavori stanno proseguendo a buon ritmo", spiega l’assessore al Fare Riccardo Pozzi. Infatti nei giorni scorsi l’assessore ha presentato alla giunta la delibera che prevede la concessione di almeno nove anni, con canone mensile di 5.306 euro ad evidenza pubblica, degli spazi commerciali all’interno del vecchio palas in cambio del completamento dei lavori non strutturali. Ovvero opere di suddivisione e organizzazione degli spazi interni, conformemente alle esigenze della futura destinazione. "L’obiettivo è ottimizzare i tempi e soprattutto le risorse pubbliche, affidando i lavori direttamente alle attività – spiega Riccardo Pozzi – che gestiranno direttamente gli spazi. Eviteremo gli sprechi che a volte incorrono nell’adeguare, in un secondo tempo, le stesse strutture alle esigenze commerciali del concessionario".

La porzione interessata dal prossimo bando è divisa in due blocchi, affacciati su viale Marconi (nel tatto compreso tra viale dei Partigiani e viale della Vittoria): da 290 metri quadri l’uno, di 89 metri quadri l’altro. "Il primo, lato mare, sarà destinato ad accogliere un esercizio di commercio al dettaglio settore alimentare; il secondo, collocato nella parte centrale del prospetto di viale Marconi, accoglierà spazi per la somministrazione di alimenti e bevande. Entrambi arricchiranno – conclude l’assessore Pozzi – una via che vogliamo sempre vivace e vocata all’accoglienza e su cui continueremo a investire". Per l’amministrazione comunale, quella del bando, è da considerare un’occasione appetibile: "Al forte valore dato dalla presenza dell’auditorium Scavolini si aggiunge la posizione strategica dei locali che daremo in concessione posti – dice Riccardo Pozzi – a pochi passi dal centro storico, a pochi metri dal mare, su una strada di passaggio e vicinissima ad altre attività commerciali turistiche ma anche residenziali".

Nel frattempo le ferie ferragostane saranno ridotte al minimo per il cantiere del vecchio Palas: "In questo momento, il cantiere gestito dalle tre società che hanno vinto l’appalto del completamento – conclude l’assessore – sta proseguendo le attività con le lavorazioni di suddivisione degli ambienti e dei controsoffitti. E soprattutto quelle dell’impiantistica, ancora da completare". "In realtà per il Comune si prefigura così – prosegue l’amministrazione – la fattibilità di stralciare dall’ipotesi di completamento dei lavori dell’area prettamente sportiva, la parte che confina sul lato sud-est via Marconi, e a nord-est con viale della Vittoria, mediante lo strumento della concessione di durata di almeno anni 9, con onere di completamento e realizzazione finale dei lavori a cura e spese del conduttore aggiudicatario. Il costo totale dei lavori verrà così compensato dal Comune a scomputo anticipato dei canoni concessori, nell’ottica della migliore realizzazione possibile delle opere destinate a specifiche funzioni". Il sindaco Matteo Ricci non vede comunque l’ora dell’inaugurazione: "Noi abbiamo una data tassativa –dice – per il completamento: i primi mesi del 2024". Aspettiamo insieme.

