Negoziante insospettabile arrestato con l’hashish

Il titolare di un negozio, incensurato, di 43 anni, della Campania, è stato arrestato ieri dalla polizia di Fano e Senigallia per possesso di droga finalizzato allo spaccio. Da quanto si è appreso, aveva in casa un chilogrammo e 300 grammi di hashish che, presumibilmente, intendeva vendere attraverso dei propri canali. La polizia invece, avendo riscontri forti sulla possibile presenza nella abitazione di droga, ha eseguito la perquisizione trovando in fretta l’ingente quantitativo di stupefacente.

Come gli inquirenti siano arrivati al 43enne non è chiaro ma probabilmente hanno seguito le mosse di qualche acquirente oppure ne hanno raccolto le confidenze. Da quanto si è appreso, la polizia ha perquisito anche il negozio dove però non è stato trovato nulla. Evidentemente l’uomo non si fidava di muoversi con lo stupefacente nell’ambiente di lavoro. L’arresto del 43enne potrebbe non essere il solo. Questo perché da quanto si è appreso l’uomo era seguito da diversi giorni ed è probabile che possa aver incontrato ’fornitori’ e acquirenti. Il suo telefonino è stato sequestrato e verrà sottoposto ad accertamento tecnico per valutare il suo contenuto dopo aver fatto una copia forense.

Resta da capire se l’attività di spaccio, di cui è accusato, fosse in corso da parecchio tempo oppure no. La polizia di Fano insieme a quella di Senigallia col supporto della mobile di Pesaro in base a ciò che l’uomo dirà al momento dell’interrogatorio potrà avere nuovi spunti investigativi. Ieri l’uomo è stato interrogato dal gip per la convalida dell’arresto. Che c’è stata. Il giudice ha poi deciso di disporre gli arresti domiciliari.