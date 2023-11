Negozianti scontano agli universitari

Per agevolare gli studenti iscritti al polo universitario di Pesaro studi, l’amministrazione ha stretto un accordo con una rete di negozi affinché prevedano una scontistica su prodotti e servizi. Per usufruire degli sconti, sarà sufficiente presentare il badge universitario (o una foto dell’ultimo pagamento) alle numerose attività (16 ad oggi) che collaborano all’iniziativa". Che sono: Farmacista per Natura, L’Alimentare di Muraglia; Gelateria Genuine, Estetica Officina del Corpo, Circolo Muraglia, Bar Vampa, Edicola Cartoleria Muraglia, Caffetteria & Panetteria Clementina, Tres Jolie Estetica, Pizzeria Da Lillo, Hair System Maurizio, Macelleria Pentucci, Lavanderia La Rosa Bianca,Ristorante Giardino dei Tigli.