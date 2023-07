Negozio di dischi rovinato Una catena di solidarietà per il Black Marmalade

Era uno dei pochi negozi di dischi rimasto in città il Black Marmalade di via Cattaneo, in pieno centro storico. Il suo patrimonio di preziosi vinili è andato in fumo sul furgone con cui si stava dirigendo a Siena per partecipare alla fiera evento di Lars Rock Fest. Un danno da 40.000 euro circa per quello che era più di un esercizio commerciale, con una originalissima vetrina. "Cari amici, vicini e lontani... this is the end! Da ieri ore 15.02 il Black Marmalade Records non esiste più - aveva scritto sabato scorso il gestore Leonardo D’Elia sulla sua pagina Facebook accanto alla foto del furgone distrutto -. Tutto il catalogo in vinile, cd, gadgets, t-shirts è andato letteralmente in fumo. A causa di un probabile cortocircuito il furgone con cui stavano portando al Lars Rock Fest 2023 - X Edition - Chiusi (Siena) - Free Entry è andato completamente distrutto con tutta la merce, non è rimasto più nulla. Anni di duro lavoro, fatica, sudore, mai un giorno di ferie e tanta ma tanta passione sono svaniti sotto i miei occhi nel giro di 5 minuti. Ora in tutta onestà, essendo letteralmente con il culo per terra e praticamente rovinato economicamente, non sono in grado di dirvi se questa avventura potrà continuare e risorgere oppure essere definitivamente affossata. Vi voglio bene e forse avremo altre occasioni per incontrarci. That’s all Folks".

Ma la catena di solidarietà che si è subito allertata gli sta ridando forza e fiducia. E’ partita infatti ieri una raccolta fondi "Save Black Marmalade Records" che si protrarrà fino al 10 agosto sulla piattaforma GoFundMe. Il vice sindaco Daniele Vimini invita "a trasferire l’energia di Città della Musica Unesco ad una delle sue parti più significative, il Black Marmalade Records di Leonardo D’Elia e a fare la propria parte per far ripartire una delle attività simbolo di Pesaro". "Leonardo D’Elia e il suo Black Marmalade Records hanno dato tanto alla città – continua Vimini –. Oltre ad aver raccontato Pesaro in giro per l’Italia e l’Europa, hanno realizzato progetti innovativi e speciali".

Ultimi in ordine di tempo sono stati "Oceano Adriatico" il vinile e doppio cd dedicati a Guagno e Zagor e la collaborazione alla diretta social del Capodanno 2021 che ha tenuti incollati 10mila spettatori digitali. "È il momento di ricambiare la generosità ricevuta e aiutare questa attività a ripartire". Già arruolata la crew di via Cattaneo, gli amici di Oceano Adriatico: "Al termine di questa raccolta fondi nessuno di voi verrà dimenticato e troveremo il modo di ricambiare questo enorme abbraccio" dice D’Elia nel testo della colletta sostenuta dal Comune, Circolo Mengaroni, Raw Festival, Legno, Bagni Elsa, Slack, Opera e "da tante tante altre persone". Link: http:tiny.ccSaveBlackMarmaladeRecord

Elisabetta Ferri