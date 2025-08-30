Negozio di giocattoli, favola finita: "Vendevamo divertimento dal 1961"

Dai Baby Boomer, alla generazione Alfa. E’ dal 1961, che il negozio di giocattoli della famiglia Ricci in via Veneto a Gabicce Mare è il punto di riferimento per i bambini che vengono qui a trascorrere le vacanze e che ogni anno, appena arrivati, si presentano puntuali all’appuntamento con gli espositori pieni di secchielli, palette, bambole, automobili, motoscafi e davvero tanto altro per uscire alla fine della loro esplorazione felici, tenendo tra le braccia il giocattolo dei sogni. Una storia che dura da quasi 65 anni e che, dalla fine del mese, è destinata a interrompersi per sempre. Decidere di chiudere non è stato semplice, racconta Alessandro, che ormai da più di vent’anni affianca la mamma Marisa nella gestione del negozio. Ma nel tempo, i cambiamenti sono stati tanti, e oggi tenere aperta l’attività, secondo i titolari, non è più sostenibile.

"Alcuni, tra i primi che venivano all’inizio degli anni ’60 a comprare i giochi dalla Marisa, mia madre, adesso sono in pensione – racconta Alessandro –. Molti hanno continuato a venire da noi con i loro figli, e poi con i nipoti. Tanti clienti, soprattutto dal nord Italia, con i quali ci scambiamo ogni anno molti ricordi". In questi ultimi anni lo stato del commercio a Gabicce è però molto cambiato. "Purtroppo, le stagioni turistiche sono sempre più corte, concentrate soprattutto nelle settimane clou di agosto – prosegue Ricci –, le famiglie fanno periodi di vacanza sempre più brevi e cercano di limitare le spese extra. Fino a qualche anno fa i clienti compravano anche tre o quattro giocattoli in una stagione, adesso ci si limita ad uno e si cercano proposte economiche".

Tanti anche i mutamenti nel gusto. "I bambini sono sempre meno attratti dai giocattoli classici – prosegue il titolare dell’attività – fin da piccoli sono già interessati alle tecnologie digitali. Quelli che continuano a funzionare, soprattutto dopo il boom di una decina d’anni fa, sono i gonfiabili". La notizia della chiusura del negozio si è diffusa rapidamente a Gabicce Mare, fra il dispiacere dei tanti clienti abituali. "Mia mamma ha raggiunto i 90 anni e recentemente ha avuto alcuni problemi di salute – dice Alessandro –. Senza la sua presenza storica, seduta nel locale sulla sua seggiola bianca, ha ancora meno senso proseguire nell’attività. Anche perché purtroppo in questi ultimi anni tutta l’offerta commerciale di via Veneto si è molto impoverita, concorrendo a rendere più difficile il lavoro". Alle generazioni di clienti abituali, resta così adesso la nostalgia. Quell’amaro in bocca che lascia la fine di una stagione che sai già che non tornerà più.