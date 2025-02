Nei guai per transazioni sospette

Vasel Martini era finito nei guai, insieme al padre e alla madre, anche in un’altra inchiesta per una presunta truffa ai turisti. L’indagine, per la quale la procura ha notificato un avviso di conclusione delle indagini, riguardava un hotel di Cattolica. L’accusa è quella di aver copiato i dati delle carte di credito dei clienti che avevano soggiornato nel loro albergo nel 2021. L’operazione era partita da numerose denunce da parte di turisti che, dopo la vacanza, si erano accorti di strani addebiti sulle loro carte. Le indagini della Guardia di Finanza avevano appurato che le transazioni avvenivano con un’apparecchiatura Pos collegata al conto corrente della ditta intestata agli albergatori. Si tratterebbe di 150 transazioni non autorizzate per almeno 150 mila euro.