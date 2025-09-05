Nei paesi qualche segno di speranza. Nascite in aumento, decessi in calo

Calo demografico, denatalità, invecchiamento della popolazione. Problematiche con cui da tanti anni è necessario ormai fare i conti e per cui sembra diventato quasi impossibile invertire il trend. Eppure, in alcune realtà del nostro territorio (seppur poche) sembra esserci stata una piccola inversione di tendenza. A dirlo sono i dati dell’osservatorio Istat che ha preso in considerazione la popolazione residente nella nostra provincia, relativa all’anno 2023. Analizzandoli nel dettaglio, emerge come in circa una decina di piccoli comuni del nostro territorio, il tasso di natalità dal 2022 al 2023 sia aumentato di oltre il 2%. Stiamo ovviamente parlando di numeri molto limitati, che certo non risolvono i problemi della denatalità e del calo demografico, ma rilevano una certa vitalità in alcuni borghi dell’entroterra.

A Borgo Pace, per esempio, il tasso di natalità ha visto un aumento del 7,7% in un solo anno. A Mercatino Conca è aumentato del 5,7% mentre a Lunano del 4,2%. Diminuisce anche il tasso di mortalità che, dal 2022 al 2023, a Belforte all’Isauro per esempio raggiunge un -20,2%, a Borgo Pace il -17% e a Monte Grimano Terme cala del 9,6%. L’Istat fotografa anche l’età media della popolazione per ogni singolo comune. Nella nostra provincia il comune più giovane risulta quello di Montelabbate, dove i residenti hanno un’età media di 42,7 anni. Segue Tavullia, con un’età media di 43,6 anni e Gradara con 44,5 anni. I comuni più anziani della provincia di Pesaro e Urbino sono invece Serra Sant’Abbondio, dove la popolazione ha un’età media di 54 anni, seguito da Cantiano (53,1 anni) e Monte Cerignone con 51,7 anni. L’osservatorio Istat analizza anche la variazione del numero di residenti dei singoli comuni in un anno. Nella nostra provincia, è Carpegna ad aver avuto un maggior aumento di residenti dal 2022 al 2023, incrementando la popolazione di 82 unità (+5%).

Il maggior calo invece è stato registrato nel comune di Pietrarubbia (-4,5%). A Pesaro si è registrato un leggero calo di popolazione residente (-0,2%), a Fano un piccolo aumento (+0,2%) mentre ad Urbino un incremento dello 0,5%. Per quanto riguarda infine la popolazione straniera, Carpegna è il comune della nostra provincia che registra un incremento maggiore nel 2023 (rispetto al 2022), con una crescita del 40% (l’incidenza percentuale di stranieri sulla popolazione residente è comunque del 14%). Il comune di Pietrarubbia è invece quello nella nostra provincia dove è stato rilevato un maggior calo di popolazione straniera in un anno: -16,2%, seguita da Frontone (-14,2%) e Tavoleto (12,8%).

Alice Muri