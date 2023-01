"Nei prossimi anni un gran fermento per costruire"

Non sarà una storia breve, ma finalmente è una certezza: due nuove palestre serviranno le scuole e la città di Urbino. A spiegarci nel dettaglio la novità è l’architetto Maurizio Bartoli, dirigente edilizia scolastica della provincia.

"Si aggiunge un altro tassello alla politica a lungo termine che la Provincia aveva impostato già con l’ex presidente Tagliolini e che ora prosegue a pieno ritmo, grazie anche alle liete sorprese che ci fa il Pnrr. Per quanto riguarda il liceo “Raffaello“, la situazione era la seguente: il progetto della nuova scuola, dopo la vittoria del concorso di idee, è ovviamente stato ristudiato ampiamente e nel corso degli approfondimenti la palestra è stata scorporata dal corpo di fabbrica principale, sia per la posizione dove era inizialmente prevista, poco felice e molto buia, sia per distribuire meglio gli spazi nelle volumetrie, sia per utilizzare al meglio i fondi assegnati, che probabilmente non sarebbero stati sufficienti a coprire il costo compreso di palestra. Dunque abbiamo pensato a realizzare una palestra staccata, nella zona ora prato adiacente la scuola (il terreno è comunale), e abbiamo iscritto il progetto al bando per i finanziamenti, con la consapevolezza che, se non si fosse vinto subito, c’era la palestra della “Volponi“ a disposizione, com’è tuttora. Ma il bando è stato vinto per cui ora redigeremo il progetto esecutivo e poi procederemo all’appalto. I tempi ancora non si sanno, ma sicuramente in quella zona i prossimi due-tre anni saranno di grande fermento costruttivo. Anche la scuola infatti è in fase di assegnazione, per cui fatto il progetto esecutivo, si partirà con la demolizione".

L’attuale liceo sarà strategico in futuro: come sede provvisoria per qualsiasi esigenza scolastica e non, non solo delle superiori. La vicenda del “Laurana“ è invece annosa, come ben ricordano tutti gli ex studenti: "Il progetto di completare il grande campus liceale edificando un liceo delle scienze umane adiacente allo scientifico e una palestra per entrambi è ancora in piedi, ma stiamo adottando una strategia per stralci funzionali. Intanto, grazie ai fondi ottenuti ora, cominceremo dalla palestra, che sarà nella zona parcheggio adiacente, già di proprietà della provincia. Il progetto preliminare redatto da Interstudio c’è già, ma sarà aggiornato e portato alla fase esecutiva. Saranno entrambe due palestre delle scuole – conclude l’architetto Maurizio Bartoli – ma aperte alla città, grazie alla loro indipendenza, e di questo ne siamo fieri".

Foto: l’architetto Maurizio Bartoli, dirigente per l’edilizia scolastica della Provincia di Pesaro e Urbino

Giovanni Volponi