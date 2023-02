Nei ristoranti si apparecchia la passione

di Lucia Arduini

Come festeggiare San Valentino? La maggior parte degli italiani anche quest’anno sceglierà il ristorante, ma molti lo faranno all’ultimo minuto. La cena a lume di candela rimane una delle scelte più gettonate, nel pesarese come nel resto del Paese, richiamando 5,3 milioni di italiani (stima Fipe-Confcommercio). In alcuni locali le prenotazioni sono andate esaurite nel giro di pochi giorni, ma in generale i locali si riempiranno solo in queste ultime ore. I più hanno optato per un menù alla carta, come El Ciri in via Furiassi. Nonostante la chiusura per turno il martedì sera, il ristorante ha deciso di aprire alle coppie che hanno prenotato in massa, lasciando solo pochi posti liberi. Menù a scelta dei clienti tra carne, pesce e pizza anche a Piazza Ricci, in Strada dei Pioppi. Ancora tavoli a disposizione in un ampio spazio che accoglie fino a 140 coperti.

Anche Osteria Marconi, in viale Guglielmo Marconi, ha deciso di non creare un menù speciale per San Valentino, lasciando che la clientela scelga tra le tante proposte di pesce. Tra i locali in cui è ancora possibile prender posto c’è pure l’Alta Marea, in via Cristoforo Colombo. Un centinaio di posti destinati ad esaurirsi entro sera dato che in prevalenza, secondo l’esperienza dei ristoratori, i clienti prenotano a ridosso della cena.

Tra chi, invece, ha pensato a un menù speciale per il 14 febbraio c’è Bistrot Bloom in viale Napoli, con una proposta di pesce a 40 euro a persona. Serata per due anche a Lo Scudiero di via Baldassini, dove il viaggio culinario tra le diverse portate a base di pesce richiederà una spesa di 95 euro. Le tante le richieste per una serata tête-à-tête ha invece costretto il ristorante Gibas in panoramica a chiudere le prenotazioni settimane fa. Questa sera accoglierà circa 70 persone servendo loro un menù di pesce da 70 euro. Tantissimi altri i ristoranti non ancora al completo pronti a ospitare gli innamorati in questa serata speciale.

Nei locali di tutta Italia si tornano a vedere i numeri degli anni pre Covid. Secondo i dati raccolti da Fipe-Confcommercio, gli italiani spenderanno per la cena di San Valentino circa 270 milioni di euro in oltre 130mila ristoranti sparsi per la penisola.