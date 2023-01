"Nel 2023 aiuti ai poveri col ’Passamano’"

"Ma certo che si possono fare donazioni, abbiamo l’Iban…". Carmine Barone è uno che la solidarietà la fa in concreto, non a chiacchiere, assieme a una quindicina di volontari della Caritas diocesana di Fossombrone. Come portavoce, gli chiediamo una fotografia sia del momento attuale che del 2020, che in piena pandemia non è stato un anno facile neanche per la Caritas. "Il 2020 è stato molto duro, perché ancora non c’erano i vaccini e la gente stava perdendo il lavoro per via del lockdown", spiega Barone.

"In più c’era anche il problema che i sussidi promessi dal governo di allora ancora non erano arrivati. C’è stato un periodo di quattro o cinque mesi in cui le famiglie hanno dovuto sopravvivere in un limbo: senza più stipendio, senza ristori e nel migliore dei casi con solo il reddito di cittadinanza. In quel periodo le famiglie italiane che hanno bussato alla nostra porta sono aumentate fino all’ottanta per cento, mentre di solito non arrivano al cinquanta".

E se levano il reddito?

"Sarà un guaio, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi…".

Come affrontate il 2023?

"Lo facciamo aderendo a un progetto attuato in sinergia tra Comune e Caritas di Fano che si chiama Passamano e che è finanziato col Pnrr. Prevede servizi vari: orientamento al lavoro, consulenza legale, consulenza per le pratiche amministrative, orientamento ai servizi e alle risorse del territorio (in pratica quali sussidi e aiuti si possono ottenere e dove, ndr)".

Aiutate più italiani o stranieri?

"Gli italiani sono poco meno della metà. Gli altri per lo più sono nordafricani".

Siete aperti quando?

"Il lunedì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il sabato dalle 9,30 alle 11,30".

Chi vi aiuta?

"Soprattutto i supermercati della città, che ci donano gli alimentari in eccedenza eo prossimi alla scadenza, e aziende della zona industriale di San Martino e il Banco alimentare di Pesaro, ma non mancano neppure famiglie che ci lasciano la spesa in parrocchia o alla nostra sede".

Chi volesse darvi una mano come può fare?

"Può consegnare alimenti (in buono stato di conservazione) alla sede di via Passionei (numero 26); può donarci abiti, lenzuola, coperte e altro consegnandoli il giovedì dalle 17,30 alle 19. Oppure può farci un bonifico su queste coordinate: Banca di Credito Cooperativo del Metauro Scrl - filiale di Fossombrone; iban: IT93P0870068290000000204864. Le donazioni sono deducibili dalle tasse".