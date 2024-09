Nel 2025 niente Vitrifrigo Arena. E al vecchio palas servono ritocchi

La notizia ormai quasi certa è che il prossimo anno il Rof lascerà la Vitrifrigo Arena e si sposterà completamente in centro. Le tre opere saranno messe in scena al teatro Rossini e all’Auditorium Scavolini: resta da decidere dove ne saranno ospitate due e dove una sola.

Ma a proposito dell’Auditorium Scavolini, è evidente che non è uscito trionfatore dal Rof appena concluso, di cui ha ospitato la prima, il 7 agosto, le successive rapprsentazioni di "Bianca e Falliero" e poi la chiusura del 23 agosto con "Il Viaggio a Reims". Dopo anni di lavori, insomma, il vecchio palas avrà bisogno di ulteriori interventi prima di essere davvero all’altezza del Festival. "Ma sono piccole cose", ci tiene a sottolineare l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Pozzi. "Nell’auditorium io ho visto le prove generali – racconta Pozzi –. Da un lato ho provato l’emozione perché quello che poteva rimanere uno scheletro abbandonato è invece diventanto un centro culturale di primo livello. Con altrettanta sincerità devo riconoscere che su alcune cose dovremo intervenire. Ma non sono grandi cose".

Per esempio?

"Ci sono stati problemi con i bagni, non perché siano pochi: sei per mille persone sono sufficienti. Ma alcuni erano stati resi inutilizzabili, come i due che si trovano dietro il palco. Ecco, dovremo metterli tutti a disposizione con modifiche che abbiamo già in mente".

Poi c’è il problema delle gradinate, evidentemente pericolose con quelle pendenze.

"La pendenza è rimasta la stessa, diciamo che sono cambiate le sensibilità rispetto all’ultimo Festival che fu fatto lì nel 2005. Considerando anche che l’età metia di chi segue il Rof è alta, metteremo corrimano e altri elementi che possano garantire la sicurezza".

E sull’acustica?

"Abbiamo avuto riscontri positivi".

Ma invece quando e come il vecchio palas tornerà a ospitare eventi sportivi?

"Si sta lavorando per candidarlo per diversi eventi di rilevanza nazionale dal 2025, per esempio la danza sportiva. Per ora, nella seconda parte del 2024, sarà molto utilizzato per i convegni".

Ma in generale sarà uno spazio per per le società sportive cittadine, per allenamenti e partite?

"Per allenamenti direi di no. Però questa è la mia opinione, deve essere la giunta a decidere. Una struttura come quella deve vivere, va messa a regime con una programmazione ampia fatta di eventi musicali, sport e convegni".

r. f.