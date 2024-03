Nel 2026 la Virtus avrà un palas da 12.000 posti

La Segafredo si sta attrezzando per avere un palasport più capiente pur di strappare all’Eurolega la licenza per partecipare alla massima competizione continentale per più anni. Il nuovo palasport della Virtus sorgerà sempre in zona Fiera, in Piazza Costituzione, proprio all’ingresso. L’esecuzione però subirà uno slittamento di circa un anno con i cancelli che apriranno solo nell’autunno del 2026, ma questo ritardo viene compensato da un aumento della capienza che passa dai circa 10mila posti comunicati nel 2023 agli oltre 12mila previsti nel nuovo impianto. I tempi sono molto stretti e il trasloco costringerà la Virtus a disputare le proprie gare interne nell’arena provvisoria allestita all’interno del paglione 37 anche nella stagione sportiva 2025/26.