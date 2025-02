"Nel bacino di Mercatale c’è solo tanto fango"

C’è preoccupazione per la diga di Mercatale (Sassocorvaro Auditore). A sollevare la questione è il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle del Montefeltro, osservando come "ad oggi nella diga persiste solo fango. Siamo stati contattati – chiariscono i rappresentanti del Gruppo Samuela Melini e Giacomo Baiardi – da alcuni attivisti locali preoccupati del perdurare della diga senz’acqua, nonostante che l’inverno meteorologico ha superato la boa dei due terzi del periodo".

"Quando passo per la diga non posso non notare le quantità abnormi di fango presenti nel bacino – aggiunge Melini –. Ricordiamo dello svuotamento che nei primi giorni di ottobre 2024 causò una moria di pesci impressionante, tale da far aprire una indagine da parte dei Carabinieri forestale, i controlli di Arpam e le proteste della federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee e nuoto pinnato (Fipsas). Siamo consapevoli che il Consorzio di Bonifica ha avviato un progetto di recupero di capienza idrica del bacino attraverso lo svuotamento dei sedimi, ma a vedere sembra che non ci siano lavori in corso, e incombe l’avvicinarsi della stagione estiva con le sue siccità sempre più frequenti. Riteniamo che una corretta e puntuale informazione da parte del Consorzio verso la cittadinanza sia indispensabile, affinchè tutti i cittadini siano sempre informati sulle sorti idriche, e ambientali, che interessano la diga e il fiume Foglia".