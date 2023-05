Nel blu dipinto di blu A Pesaro e Gabicce confermato l’Oscar per la qualità del mare

Continueranno ad agitarsi al vento anche per questo 2023 le Bandiere Blu della Fondazione per l’Educazione Ambientale presenti nelle spiagge di Gabicce Mare e Pesaro. Ieri mattina l’assessore all’Ambiente Aroldo Tagliabracci del Comune di Gabicce e Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità del Comune di Pesaro, erano in visita a Roma per il riconoscimento assegnato dall’ong danese alle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni: "Siamo felici del risultato raggiunto: la 30esima Bandiera Blu - spiegano il sindaco Domenico Pascuzzi e l’assessore all’Ambiente Aroldo Tagliabracci -. Gabicce Mare, insieme a Sirolo, è la località con più Bandiere della Regione e tra i primi comuni in Italia. Un ringraziamento doveroso agli uffici comunali che seguono costantemente durante l’anno il percorso per far sì che questo riconoscimento sia assegnato".

Per Pesaro, invece, è il 19° anno consecutivo "e che consolida l’immagine di Pesaro, come città balneare di qualità" sottolineano Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza e l’assessora Conti, che aggiungono: "È un orgoglio poter issare questo simbolo riconoscibile da tutti i visitatori, che attesta la qualità del nostro mare e dei servizi collegati. E ancor più un valore riceverlo, con costanza, anche come premio agli interventi svolti sul territorio, in particolare in materia di "turismo accessibile" e "impegno sociale"".

Il vessillo è stato consegnato ieri mattina nella sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma durante la cerimonia in cui sono state presentate le analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute. Pesaro e Gabicce Mare rientrano dunque tra le 226 località rivierasche (18 le marchigiane) che potranno fregiarsi, in questa 37^ edizione, del riconoscimento Bandiera Blu 2023.

Giorgia Monticelli