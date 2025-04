Nel buio dei social la parola pesa di più

Una delle più preoccupanti dipendenze degli adolescenti di oggi è dovuta ai social. TikTok, YouTube, Instagram e altri social possono portare vantaggi, come interagire, scambiarsi punti di vista e conoscenze, ma l’uso eccessivo e improprio può portare all’isolamento sociale, a conseguenze negative sulla salute mentale e fisica e può favorire anche comportamenti dannosi.

Nei giorni scorsi, abbiamo avuto un incontro significativo con un ex commissario della polizia scientifica, che da anni frequenta le scuole per far capire ai giovani i rischi dei social. Abbiamo trattato un argomento importantissimo: il cyberbullismo e abbiamo compreso che "Nell’oscurità dei social le parole pesano il doppio" e possono ferire molti adolescenti fino a portarli, in casi estremi, al suicidio.

Tutti noi dobbiamo fare un esame di coscienza e pensare prima di agire: le parole fanno male come proiettili, ed anche se le ferite si riescono a curare, le cicatrici rimarranno per sempre.

Classe 1^A