Nel campo spunta proiettile d’artiglieria: oggi gli artificieri

A dare l’allarme è stata una coppia che domenica sera, intorno alle 18, passeggiava in via Redipuglia, a Montelabbate: ha visto un proiettile di artiglieria, lungo 30 centimetri e del diametro di circa 15, che era semicoperto dalla terra del campo. L’ordigno (foto) era vicino a una zona asfaltata, e la coppia è riuscita a capire che si trattava di qualcosa di pericoloso. Da lì l’allarme. Sul posto si è recata la pattuglia di turno dei carabinieri che si trovava più vicina in quel momento, quella di Gabicce, poi le indagini sono state svolte dai colleghi di Montecchio.

Si tratta con ogni probabilità di un residuo bellico della seconda guerra mondiale. Sul posto sono arrivati oltre i carabinieri anhe i pompieri. I militari hanno immediatamente transennato la zona. Questa mattina arriveranno gli artificieri per farlo esplodere. Al momento non risultano evacuazioni di famiglie nella zona.