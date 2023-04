"Nel celebrare Volponi si dimentica Urbino"

I cento anni di Paolo Volponi saranno celebrati nel 2024 ma nel progetto mancherebbe la sua città di origine, Urbino. Sarebbero infatti incluse solo Fermo e Porto San Giorgio. A farlo notare è il consigliere regionale Andrea Biancani (Pd) che a riguarda ha presentato un emendamento.

Volponi nato il 6 febbraio del 1924, figura centrale per il mondo culturale e politico moderno, è stato scrittore e poeta, senatore della Repubblica e consulente per la Olivetti di Ivrea e la Fiat di Torino. Inoltre va ricordato che è stato il primo ed unico, fino a Sandro Veronesi nel 2020 con Il Colibrì, a vincere per due volte il Premio Strega: la prima volta nel 1965 con La Macchina Mondiale e successivamente con la Strada per Roma nel 1991.

"Urbino deve essere Comune capofila delle celebrazioni, ma nel Piano della Cultura vengono indicate Fermo e Porto San Giorgio. Le celebrazioni devono essere l’occasione per valorizzare la figura di Paolo Volponi, un riferimento per la cultura urbinate e nazionale – precisa Biancani –. Prima di tutto è stato un poeta e uno scrittore, ma lavorò, a lungo, nel mondo delle grandi imprese italiane collaborando con Olivetti, Fiat e Fondazione Agnelli. Nel corso degli anni fu prima senatore e poi deputato per le Marche. Pubblicò i suoi primi versi con il sostegno di Carlo Bo, fu amico di Pier Paolo Pasolini, vinse numerosi premi e riconoscimenti per le sue opere e collaborò con diversi quotidiani e riviste italiane. Rimase sempre legato a Urbino, dove tornò a risiedere e dove fu sepolto alla sua morte nel 1994. Per produzione e impegno culturale, oltreché politico, è stato senza dubbio una delle grandi personalità marchigiane della seconda metà del Novecento".

La Regione Marche prevede, nei propri Piani della Cultura, i finanziamenti necessari a sostenere le celebrazioni per le ricorrenze collegate alle grandi personalità marchigiane, individuando anche i Comuni che si dovranno occupare di organizzarle.

"Per Paolo Volponi il Comune capofila deve sicuramente essere Urbino, sua città natale a cui fu sempre legato – prosegue il vicepresidente del Consiglio Andrea Biancani – mentre la Regione nell’ultima stesura del Piano non lo ha fatto. Per questo, in I Commissione, avevo presentato una proposta di emendamento per restituire a Urbino un ruolo centrale nelle celebrazioni che devono essere l’occasione per valorizzarlo, un riferimento per la cultura urbinate e nazionale. Ad oggi, nel primo stralcio del Piano delle Cultura 2023 manca del tutto la parte dedicata al sostegno alle ricorrenze legate alle personalità marchigiane, per cui di fatto non è possibile verificare se tale proposta sia stata accolta dalla Giunta", conclude Biancani.

