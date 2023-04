Nel cestino di un bar trovati 4 grammi di hashish

Oltre alla birra, in quel bar qualcuno andava per rifornirsi di "fumo". Lo hanno scoperto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi i carabinieri di Tavoleto guidati dal maresciallo maggiore Alfredo Severini, con l’ausilio delle unità cinofile di Pesaro. I militari hanno trovato 4 grammi di hashish nel cestino della spazzatura di quel locale di Borgo Massano, lungo la Feltresca, noto nell’ambiente. Sempre la stessa notte e nello stesso territorio i militari hanno fermato e perquisito due automobili, una di un ragazzo del posto: in un caso sono stati trovati 4 grammi di marijuana, nell’altro 10 grammi di hashish. I due automobilisti sono stati segnalati alla prefettura e per possesso di droga. Dopo questi controlli proseguiranno le verifiche in tutta l’area da parte dei carabinieri della stazione di Tavoleto per il contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

I controlli proseguono anche nel territorio al confine con l’Emilia Romagna. Sempre i carabinieri di Tavoleto hanno infatti identificato un giovane residente in un paese della vicina Romagna con dell’hashish. Le verifiche sono proseguite nella sua abitazione dove altro materiale è stato trovato, così come nella sua auto.