"Nel confronto tra candidati sindaco si discuta del piano parcheggi"

Si avvicina l’appuntamento della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. In attesa della presentazione delle liste i “due Alberto“, Alessandri e Mazzacchera che si contenderanno la carica di sindaco, è il Comitato Parcheggi che torna a vivacizzare il dibattito cittadino con un comunicato inviato dalla presidente Lucia Chimienti: "Eccoci, siamo arrivati al primo giro di boa di un Piano Parcheggi che ha creato non poche difficoltà all’intera città. Nei centri vicini è noto che non ci sono problemi come quelli creati nel centro storico di Cagli con questo contestato Piano Parcheggi. Molti cittadini, in evidente disagio ogni giorno nel dover parcheggiare i propri mezzi è ormai da un anno che trovano un parcheggio solo in zone molto periferiche e per citarne una tra la più affollate ai lati della strada Provinciale che sale al monte Petrano. Come Comitato riteniamo che sarebbe bene fare luce da parte dell’amministrazione comunale con un primo bilancio rispondendo ad alcune domande che riportiamo essendo spesso frequenti in città tra molti cittadini. In primis chiediamo quanto ha incassato il Comune? E quanto ha incassato la ditta che gestisce da un anno i parcheggi? In totale quanto si è incassato con le multe che hanno sanzionato i cittadini? E inoltre, come fu con enfasi ipotizzato, si sono rivalutati gli immobili nel centro storico di Cagli? Si è recepita la crisi creata che sta subendo il commercio e lamentata da vari esercenti? Si è fatto “ordine“ con i numerosi stalli blu nel salotto cittadino? Anche per gli stalli gialli è possibile conoscere quanti ne sono stati concessi poiché molti residenti, a sera, per trovarne uno libero devono girovagare nel centro? Erano questi alcuni degli argomenti sopra citati a sostegno dell’introduzione degli stalli blu e gialli... quindi non sarebbe ora di rendere noto ai cittadini un primo rendiconto? Quale occasione migliore della campagna elettorale della amministrazione uscente? Speriamo che questo avvenga affinchè sia possibile, dopo le tante critiche anche valutare finalmente con trasparenza costi e ricavi da parte dei cittadini cagliesi".

Mario Carnali