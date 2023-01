Nel congresso Cgil anche la rivolta in Iran

Sanità, lavoro, il nuovo che avanza sul fronte delle tecnologie, ma anche un tema di grande attualità come quello della rivolta dei giovani in Iran, ieri alla ribalta nel corso della prima giornata del congresso della Cgil a villa Cattani Stuart. Perché sul palco è salito Behazad Bahrebar presidente dell’associazione simpatizzanti della resistenza iraniana che ha chiesto alla platea dei presenti sostegno e solidarietà per la lotta dei giovani che si ribellano, a costo anche della vita, al regime iraniano. Ad ascoltare il presidente della Provincia Giuseppe Paolini e il vice sindaco del Comune di Pesaro Daniele Vimini. Tra il pubblico anche tre ex segretari generali della Cgil Pesaro e Urbino: Giuliano Giampaoli, Roberto Ghiselli e Simona Ricci.

È stata comunque la giornata di Roberto Rossini segretario uscente, ma che sarà riconfermato al termine dei lavori di oggi pomeriggio, che ha illustrato ai tanti delegati presenti le linee guida di quello che sarà il suo programma per i prossimi quattro anni. Con una premessa "che il sindacato è autonomo dai partiti" e quindi "senza fare sconti ai governi che si sono succeduti negli ultimi venti anni, governi che hanno trascurato e messo in difficoltà il mondeo del lavoro". Diversi i temi toccati, ma su uno Rossini ha acceso particolarmente i riflettori e cioè sul tema della sanità. Rossini ha messo in luce le carenze – liste d’attesa, mancanza di posti letto – per poi rimarcare l’ultima emergenza e cioè la fuga dei medici psichiatri, la carenza dei centri diurni criticando l’operato della sanità regionale ed anche l’avanzata delle strutture private. Una riforma "che nella nostra provincia avrà l’impatto più significativo, sta peggiorando una condizione già critica" anche "perché i vari presidi non dialogano tra di loro".

Quindi altri due temi: il fenomeno allarmante della povertà crescente per poi parizialmente difendere il reddito di cittadinanza che "pur con le criticità evidenziate anche dalle organizzazioni sindacali in tempi non sospetti, si è dimostrato uno strumento efficace per sostenere la famiglia soprattutto nella fase di emergenza Covid, ma non solo".

Quindi ha toccato il mondo del lavoro nelle fabbriche per dire del cambiamento epocale che è in corso perché i lavoratori a tempo indeterminato – 77mila mila – e quindi con un contratto stabile, sono ormai pari a quelli che invece godono di altre forme: indeterminato, partime, somministrato e via dicendo concludendo con una riflessione amara che parte dal fatto che nel periodo del Covid a pagare sono stati soprattutto i lavoratori giovani "per cui questa non è una provincia per giovani e per donne e quindi non in grado di guardare al proprio futuro. E’ giunto allora il momento di invertire questo processo".

