Nel derby i Portuali non lasciano scampo all’Osimo Stazione: due reti e tre punti

: Bottaluscio, Masi Strologo (47’ st Karalliu), Ippoliti, Rinaldi, Staffolani, Gyabaa (37’ st Pesaresi), Polenta, Gelli (27’ st Caruso), Camilloni, Coppi (1’ st Giuliani). All. Busilacchi.

PORTUALI: Tavoni, Ragni (19’ st De Marco), Tonini, Giampaoletti (38’ st Piermattei), Savini, Severini, Marzioni, Sassaroli (31’ st Catalani), Pascali (19’ st Candolfi), Mascambruni (29’ st Santoni), Lazzarini. All. Ceccarelli. Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 36’ pt e 45’ pt Lazzarin

Esordio amaro per il nuovo mister Busilacchi, che le prova davvero tutte per arginare la squadra dorica, ben più attrezzata e con obiettivi differenti. Gara equilibrata in avvio; la prima occasione è di marca anconetana con Lazzarini (foto), il suo tiro non centra la porta. Al 28’ il lampo della Stazione con un ispirato Staffolani che sfiora l’eurogol da centrocampo, Tavoni fuori dai pali innesca la retromarcia e compie un prodigioso recupero. Botta e risposta fra le due compagini fino a quando Marzioni approfitta di un disimpegno impreciso e serve Lazzarini che, a tu per tu con Bottaluscio, non sbaglia. Il forcing dorico è asfissiante e al 45’ produce il raddoppio firmato ancora da Lazzarini che capitalizza al meglio un passaggio di Pascali. Nel secondo tempo, la Stazione aumenta l’intensità e si getta in avanti a caccia del gol per riaprire il match, ma il risultato non cambia.