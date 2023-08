Nel ducato del Belcanto ’I Nostri per Rossini’ a Urbino

Dopo il Birraio di Preston, andato in scena con successo ieri sera al Teatro Sperimentale, questa sera (ore 21), la terza rassegna "Il Belcanto ritrovato" - prosecuzione ideale del Rossini Opera Festival - si sposta ad Urbino nell’affascinante piazza Duca Federico per un concerto lirico-sinfonico dal titolo "I Nostri per Rossini". Dove per i nostri è intesa un’antologia di brani composti dai "Nostri" compositori (cioé quelli che il Festival sta riportando alla luce), che troviamo però nelle opere di Gioachino Rossini: molte sono commissioni dello stesso Rossini, ma non mancano brani posteriori alla prima esecuzione dell’opera. Un’antologia di sinfonie e arie composte perlopiù su commissione del Cigno, spesso impegnato in vere e proprie corse contro il tempo per consegnare le proprie opere rispettando i termini imposti dai committenti. La maggior parte del programma, quindi, è già nota al pubblico, perché parte integrante dell’esecuzione delle opere rossiniane così come le ascoltiamo ancora oggi (ad esempio l’aria di Haly da L’italiana in Algeri). Anche se in pochi sanno che la firma non è di Rossini (il che testimonia la qualità di questi inserti rispetto al resto delle opere in cui sono inseriti), e quindi il valore di questi collaboratori. Purtroppo ancora oggi non sono noti i nomi di tutti gli autori di queste aggiunte, anche perché alcuni di loro lavoravano dietro le quinte in veste di maestri collaboratori, di maestri al cembalo o come semplici copisti. Di alcuni brani invece sono note le firme, spesso prestigiose: da Pietro Romani a Giovanni Tadolini, all’epoca molto celebri in Italia, da Stefano Pavesi a Michele Carafa e Giovanni Pacini, che hanno goduto in vita di una fama addirittura internazionale. Tornando al concerto sarà Riccardo Bisatti (foto) a guidare l’Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini.

C.Sal.