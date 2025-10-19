Nel fortino della capolista scocca l’ora del riscatto

Allo stadio Anco Marzio di Ostia va in scena una sfida dal sapore opposto. Per l’ottava giornata del Girone F di Serie D, l’Ostiamare capolista riceve il Fossombrone, in cerca di riscatto dopo un avvio complicato. I biancoviola di David D’Antoni arrivano a questo appuntamento da imbattuta a punteggio pieno e un entusiasmo crescente: l’ultimo 3-1 inflitto alla Recanatese ha confermato la forza e la solidità di una squadra costruita con equilibrio e idee chiare.

L’Ostiamare, rilanciata dal nuovo corso guidato da Daniele De Rossi, vive un momento storico. L’ex capitano della Roma, oggi proprietario del club, ha riportato entusiasmo e ambizione, valorizzando il legame con il territorio e il vivaio, da sempre fiore all’occhiello della società lidense. Il tecnico David D’Antoni ha saputo imprimere alla squadra un’identità chiara e ambiziosa, trasformando l’Ostiamare in una realtà competitiva e concreta.

Non si tratta solo di risultati sul campo: il mister ha puntato sulla crescita dei giovani del vivaio e sulla costruzione di un gruppo coeso, capace di affrontare le sfide della Serie D. I biancoviola arrivano al match in uno stato di forma straordinario. Sette vittorie su sette, ventuno punti in classifica e uno straordinario fervore tra i tifosi o meglio, tra la comunità di Ostia, che sta riscoprendo l’orgoglio di una squadra capace di rappresentare degnamente il litorale romano.

Il Fossombrone di Marco Giuliodori, invece, deve invertire la rotta dopo il ko interno con il Teramo. I marchigiani puntano a sorprendere e a fermare la capolista, come già riuscito in passato contro le grandi del girone. Il tecnico chiede ai suoi concentrazione e grinta per provare l’impresa e diventare la prima squadra a rubare punti all’Ostiamare, ridando entusiasmo ai tifosi. Nelle prossime sfide il Fossombrone dovrà collezionare risultati positivi per dimostrare di poter dire la sua anche in questa stagione.

L’Anco Marzio, piccolo ma infuocato, farà da cornice a un pomeriggio di grande passione. Per i tifosi ostiensi, questa squadra rappresenta molto più di una classifica: è il simbolo di una rinascita sportiva e di un sogno che cresce partita dopo partita.

Così in campo. Ostiamare (4-3-3): Verua; Vagnoni, Piroli, Giordani, Orfano; Greco, Spinosa, Felici; Badje, Gueye, Vianni. A disposizione: Midio, Cinque, Buono, Marrali, Lazzeri, Menichelli, Baldassi, Tesauro, Pontillo. Allenatore: David D’Antoni

Fossombrone (4-3-1-2): Bianchini, Ronchetti, Giunchetti, Imbriola, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli; Arcangeli; Sanè, Kyeremateng. A disposizione: Ubertini, Brisku, Borchia, Procacci, Kljaic, Valmori, Mancini, Giometti, Isidori. Allenatore: Marco Giuliodori.

Arbitro: Nenad Radovanovic di Maniago

Valerio Paganelli