Nel locale col green pass di una terza persona In due sotto accusa

In due al ristorante con lo stesso green pass, ma di un terzo. Nei guai sono finiti due muratori albanesi di 46 e 36 anni che ora rischiano il processo per sostituzione di persona e uno anche per false dichiarazioni sulla propria identità. I fatti risalgono a dicembre 2021, ai tempi del Green pass rilasciato a chi era in regola con le vaccinazioni anti Covid. I due muratori, residenti uno a Pesaro e l’altro a Vallefoglia, erano soliti andare a pranzo in un ristorante di Pesaro. Un giorno arrivano gli uomini della Finanza per un controllo e al 36enne chiedono, oltre al green pass, di mostrare i propri documenti. Lui conferma di chiamarsi come risulta dal certificato vaccinale. Ma anche il collega e amico con lui al tavolo ha lo stesso codice. E si smaschera il trucchetto. I due non si erano voluti vaccinare e per entrare nel locale avevano mostrato lo stesso documento che avevano entrambi nel telefonino. Uno dice che quelli del ristorante non li avevano controllati. Versione smentita dai titolari del locale. Ieri il giudice doveva decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, ma per difetti di notifica, ha rinviato l’udienza per uno mentre per l’altro ha sospeso il processo, dichiarandolo irreperibile. I due imputati sono difesi dall’avvocato Luca Garbugli.

e. ros.