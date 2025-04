Nel nome del Cigno. Ecco l’Osteria Gioachino. Piatti rossiniani da gustare

Per fare un piatto inventato dal Cigno, maccheroni alla Rossini, ci voleva una pasta speciale che non fa più nessuno, per cui la famiglia Carloni, fanesi, si è dovuta rivolgere ad un pastificio della Campania. E in un crescendo rossiniano, nel menù del ristorante che si chiama ‘OsteriaGioachino’, anche una frase del compositore: "Mangiare, come amare, suonare, dirigere, sono i quattro tempi dell’opera buffa che è la vita, destinata a svanire come schiuma di un bicchiere di champagne. Chi se la lascia sfuggire è un pazzo".

Perché dopo le ‘prove cucina’ della vigilia di Pasqua ha aperto in viale Trieste il ristorante ‘Osteria Gioachino’ che gode di una propria vita, separato dal complesso alberghiero del Garden. Una sua entrata ed anche un’ampia vetrata che dà sul mare, scorrevole e quindi apribile, cuochi all’opera in cucina anche questa separata dalla sala da un’ampia vetrata.

E’ questo il secondo locale che la famiglia Carloni, apre in città perché ha già preso in gestione il Club Nautico al porto. Ma in questa nuova avventura culinaria Mirco Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera, si è sfilato per lasciare tutto nelle mani della sorella Martina: "Pesaro è la mia città adottiva – dice Martina Carloni – e qui vorrei portare quella che è stata la mia esperienza nel settore con un pizzico di ispirazione rossiniana". E su questo lato delle portate, chi ha ‘studiato’ è lo chef Luigi Longobardi: "Abbiamo letto tutto quello che c’era di editato sulla grande passione di Rossini. Negli ultimi venti anni della sua vita la passione per la gastronomia lo aveva assorbito e grazie a lui ci sono arrivate tante ricette e addirittura, senza di lui, alcune specialità non sarebbero arrivate fino a noi". Ad amministrare questo nuovo ristorante che viene a dare una risposta a chi cerca qualche cos’altro oltre il pesce, ma anche quello c’è, Jacopo Marcello che aggiunge: "Le farciture dei suoi piatti sono ricche di eneddoti e di legami con gli agricoltori marchigiani cdhe rifornivano la sua cucina".

A dirigere il lavoro di sala – una ottantina di coperti e una saletta riservata – Nicoleta Catirau. Un personale tutto giovane e con un particolare: le divise sono state disegnate da Manuela Mariotti, il lato artistico e creativo di Massimo Berloni, l’imprenditore che ha inventato il marchio Dondup e che ora ricopre la carica di primo cittadino del centro dell’entroterra.