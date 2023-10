Nel nome del nonno soldato. Dal Canada fino a Montecchio per deporre i fiori sulla sua tomba

Dovevano soddisfare un desiderio ed esaudire una promessa: venire in Italia per portare un ricordo della loro madre, morta recentemente, sulla tomba del nonno, deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale. E cosi due fratelli canadesi, George e Stephen Bracke rispettivamente di 60 e 65 anni, ipotizzando che il loro avo poteva essere sepolto nel monumentale cimitero di guerra di Montecchio, (al confine di Montelabbate), dedicato alla memoria di 582 caduti (provenienti in massima parte dalla Gran Bretagna e dal Canada) dopo un volo di 10 ore sono atterrati in territorio italiano pronti a raggiungere Montecchio. Qui hanno preso alloggio in un b&b chiedendo del cimitero di guerra, alla richiesta, il titolare Cristian Olivi ha chiamato suo padre Bruno (75 anni, appassionato di storia) e aiutandosi con il telefonino per tradurre l’inglese in italiano, il 16 ottobre scorso sono stati accompagnati nella tomba del loro congiunto.

"Un momento emozionante anche per me - racconta Bruno Olivi- mi avevano spiegato che di recente era scomparsa la loro mamma figlia del militare qui sepolto e che volevano portare sulla tomba dei fiori e un suo ricordo, ho visto gli occhi dei due fratelli bagnarsi....". "Lapide Major J.H. Sutherland- Royal Canadian Artillery 28TH August 1944 è quanto scritto sul marmo- aggiunge Bruno Olivi - ho visto i due accarezzarla e pregare, una tomba singola per ogni militare, era quella cercata". "Poi i due fratelli li ho portati a vedere quello che scoprii l’8 di settembre di 3 anni fa: un bunker chiamato ‘Quota 90’ che serviva come rifugio antiaereo (la zona era parte integrante della Linea Gotica) e ora di proprietà del Comune". "Con i due fratelli ci siamo poi salutati con la promessa che, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate che quest’anno cade il 5 novembre e che verrà celebrata nel cimitero di Guerra di Montecchio, faremo con le autorità una foto collettiva davanti alla tomba e gliela invieremo".