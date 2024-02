Nel nome del poeta Giovanni Testori

Una giornata dedicata al regista, scrittore, drammaturgo e poeta Giovanni Testori in occasione del centenario della nascita. Domenica a Pesaro e Urbino un trittico di proposte per il Festival Testori, La scena della parola, promosso da Amat con i Comuni di Pesaro e Urbino e Regione. Alle ore 16 alla Chiesa dell’Annunziata si entra ancora nella genesi del lavoro di creazione di Maria Chiara Arrighini con Cantiere aperto per "Interrogatorio a Maria", testo scritto da Giovanni Testori nel 1979. L’opera fa parte di quella raccolta di testi che costituirà la sua drammaturgia cristiana. L’appuntamento successivo è previsto alle ore 18 al Teatro Sperimentale con la voce di Ermanna Montanari e il canto di Serena Abrami in A te come a te, spettacolo ideato e diretto da Ermanna Montanari e Marco Martinelli con l’intento di portare in scena la scrittura "giornalistica" di Giovanni Testori.

La giornata si conclude al Teatro Sanzio di Urbino alle ore 21 con La Maria Brasca, testo di Testori vivo e moderno nella lettura di Andrée Ruth Shammah, con l’interpretazione di Marina Rocco, Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Lai. Lo spettacolo offre una storia al femminile disegnata negli anni Sessanta con efficace realismo sociale dal grande drammaturgo milanese. "Testori, un grande, grandissimo scrittore che quando ha scritto per il teatro ha fatto nascere personaggi femminili indimenticabili" afferma Andrée Ruth Shammah. Una di queste eccezionali figure è sicuramente quella nata per prima, l’unico personaggio vincente di Testori, quello che grida al mondo la potenza della passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione, compromesso, è La Maria Brasca. Negli anni ‘60 fu Franca Valeri a farla esistere sul palcoscenico ma poi, con la mia regia, per anni è stata il grande successo di Adriana Asti e ora, nei cento anni dalla nascita di Testori è necessario un passaggio di testimone per continuare a far vivere sulla scena questa esplosione di energia che ci diverte e ci commuove. Marina Rocco è sicuramente l’attrice perfetta per entrare in questo spettacolo e farlo rivivere così come ha vissuto per tanti anni nell’edizione amata dal suo autore". Informazioni e biglietti presso Teatro Rossini 0721 387621, Chiesa dell’Annunziata 334 3193717, il giorno di spettacolo dalle ore 20, Teatro Sanzio 0722 2281, circuito Amat.

c.sal.